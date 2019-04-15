Безответные cмс Шепелеву: Орлова раскрыла неприглядную тайну

Сын Жанны Фриске и Дмитрия Шепелева Платон приходится крестником Ольге Орловой, однако она не видела ребенка уже два года. Столько же с мальчиком не общались его бабушка с дедушкой, родители Жанны Фриске, хотя об их встречах с ребенком есть судебное постановление. О своих попытках связаться с телеведущим близкая подруга Жанны Фриске и ее экс-коллега по группе «Блестящие» рассказала в ток-шоу «Секрет на миллион» на НТВ.

«Я писала СМС. Не прочитано. Это его телефон, мне так кажется», ― рассказала Орлова.

«Дима ― прекрасный отец, и он дает ребенку все, что ему нужно. Я в этом уверена и я это видела. Но у ребенка нет мамы, никогда ни один папа не даст ребенку той ласки, той нежности, которую может дать мама», ― считает певица.

Орлова высказала уверенность в том, что, если бы Шепелев позволил бабушке и дедушке Платона общаться с ним, хуже Платону точно не было бы.

«Началась вся вот эта грязь, в результате которой все поругались, а в итоге что? А в итоге вот я, например, крестная мама. Я крестила ребенка, зная, что такая ситуация тяжелая. И я хочу его любить. Я хочу быть с ним рядом. Я много хочу ему дать. Но мне не разрешают. И что я могу с этим делать? Стоять обивать подъезды? Я не буду», ― высказалась Орлова.

Певица призналась, что продолжает писать безответные сообщения отцу своего крестника с надеждой, что когда-то, пусть даже через несколько лет, он даст ей возможность встретиться с мальчиком. При этом Орлова понимает, что Дима Шепелев ― сложный человек, но не хочет его «принуждать и заставлять».

«Я буду ждать столько, сколько нужно, потому что я крестная мама этого мальчика, и он для меня любимый, и он данный Богом мне сын», ― сказала Орлова.

Певица ответила согласием на предложение ведущей программы Леры Кудрявцевой напрямую через телеэфир обратиться к Дмитрию Шепелеву.

«Дим, я очень прошу тебя дать мне возможность общаться с Платоном, хоть редко, хоть иногда, хоть чуть-чуть. Я хочу для Платона только всего самого лучшего. Я очень прошу тебя пересмотреть свою позицию относительно моего общения с Платошей», ― сказала Орлова.