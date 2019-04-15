Какое домашнее животное подходит вам по знаку Зодиака

Однако они способны привязаться всем сердцем не только к элитному четвероногому другу. Теплотой и любовью Львы могут одарить и подобранного на улице животного. Ведь для этого знака большое значение имеет душевный порыв и зов сердца. Также Львы прекрасно уживутся с крысами, шиншиллами и другими грызунами.

Девы аккуратисты и любят порядок везде и во всем, поэтому животные с неприятным запахом или оставляющие много грязи им не подойдут. Идеальный вариант для представителей этого знака Зодиака – аквариумные рыбки, ведь аквариум прекрасно впишется в релакс-зону гостиной, украсит интерьер и будет благотворно влиять на психическое здоровье домочадцев, снимая стресс и накопившееся раздражение.

Сердце Девы также не устоит перед лысой кошкой – сфинксом и короткошерстными породами собак левреткой, бульдогом или китайской хохлатой.

Веселым Весам стоит сделать выбор в пользу животных, обладающих уникальной способностью развлекать. Поэтому идеально, если животных будет двое: котенок и щенок, пара попугаев или кенарь с канарейкой.

Весы обязательно захотят активно участвовать в жизни своих питомцев, поэтому общения, например, с рыбками им будет недостаточно. Ведь обитателей аквариума нельзя погладить, почесать за ушком.

И от пород крупных собак тоже лучше отказаться, потому что любящие и всепрощающие Весы просто не смогут воспитать и держать в повиновении своенравного пса.

Скорпионы по природе любознательны и впечатлительны, а потому прыткие, но такие знакомые и предсказуемые собачки и кошечки им не подходят.

Любители выделиться и привлечь внимание, Скорпионы часто раздражаются, если кто-то пытается копировать их одежду, поведение и даже хобби. Поэтому их удел – экзотические животные (хамелеоны, удавы, игуаны, мангусты, маленькие крокодильчики) и даже насекомые (пауки-птицееды, бабочки, жуки). Такой представитель фауны несомненно обеспечит хозяину внимание со стороны его окружения.

Стрельцы обладают способностью находить общий язык со всей живностью. Их поймет и злобный пес, и норовистая лошадь. Поэтому особенно долго раздумывать над выбором домашнего питомца им не приходится. Особенно подходят Стрельцам кошки, черепахи и крысы. Их можно брать с собой на прогулку, носить на руках или за пазухой, умиляя или шокируя тем самым окружающих.

Для Козерогов не последнее место имеет их социальный статус, а потому им подойдет животное, наличие которого прямо указывает на успешное продвижение владельца по социальной лестнице.

Гладкошерстная собака либо кот с экзотическим экстерьером станет любимцем в квартире этого знака Зодиака. А если Козерог владеет домом с участком, то там самое место мини-лошади, рыси или крупной собаке. При этом не стоит брать животных, тяжело поддающихся дрессировке, так как этому знаку зодиака трудно ужиться с непослушным питомцем.

Водолеи любят все оригинальное и необычное. Это проявляется в создании личного имиджа, выборе оформления квартиры, и, конечно же, при приобретении питомца. Поэтому Водолеям неплохо остановить свой выбор на дружелюбных и послушных породах собак: мопсах, шарпеях, лабрадорах.

А вот грызуны вряд ли вызовут прилив нежности у эстетичных и одновременно брезгливых Водолеев, поэтому от крыс и хомяком лучше отказаться. Уход за ними может стать тяжким бременем.

Чувствительные Рыбы самодостаточны и обладают удивительно чутким чувством меры. Они не любят выделяться из толпы, а потому предпочитают оставаться незамеченными. Они всегда готовы помочь, и могут взять любое животное, на которое укажет им сердце. Ухаживая за питомцем, они будут испытывать истинное наслаждение, заряжаясь положительными эмоциями.