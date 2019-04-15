Какое домашнее животное подходит вам по знаку Зодиака

У представителей каждого знака Зодиака существуют свои представления о лучшем домашнем питомце. Для одних важно, чтобы он играл, шалил и избавлял от одиноких вечеров, а другим ближе спокойные особи. Yaprelest.ru расскажет, какое животное Вам подходит согласно астрологическим законам.
Энергичным и не любящим сидеть на месте Овнам идеально подходит собака, особенно активный пес крупной породы. Ведь забота о таком большом питомце вольет в обыденную и размеренную жизнь, которая, кстати, действует на Овнов угнетающе, живую струю. Овчарка, доберман, американский стаффордширский терьер и другие собаки бойцовских пород – прекрасный выбор. Выгул, дрессировка, участие в выставках – скучать будет попросту некогда.
А если служебная деятельность хозяина требует наличие животного именно с такими характеристиками, то о большем не стоит и мечтать. Обоих ждут необыкновенные приключения и интересные события. Ведь собака – это самый преданный друг и отличный компаньон.
В жизни любого Тельца важное место занимает карьера, а для нее, как известно, нужно много времени (если не все). Однако и представителям этого знака Зодиака нужна отдушина. Для души они заводят домашних питомцев.
Совместить заботу о четвероногом друге и профессиональный рост не так просто. Но решение есть: оптимальным выбором станет грызун. Хомяк, морская свинка или джунгарик не потребуют много времени. Уборка клетки, наполнение поилки и кормушки занимает всего 15 – 30 мин. в день. Посвящая свое свободное время уходу за питомцем, Тельцы получают истинное удовольствие от созерцания деятельности любимца, целеустремленно вращающего свое колесо.
Близнецы любят общество. Они интересные рассказчики и всегда становятся душой любой компании. Но в потаенных уголках внутреннего «я» каждого Близнеца свил гнездышко страх одиночества. Оставшись совершенно одни, они начинают ощущать дискомфорт. Им непременно нужен не просто слушатель, но собеседник.
Поэтому Близнецам отлично подойдет говорящий попугай. Такие птицы легко обучаются. После недолгих тренировок они могут не только повторять слова, но и правильно употреблять их во время монолога хозяина. Однако попугай перестанет быть «собеседником», как только ему купят друга или подругу. Он предпочтет общаться с представителем своего вида.
Ответственные и хозяйственные Раки без проблем могут позволить себе любое животное, даже если оно требует тщательного ухода. Они справятся и с длинношерстными котами (персами, ангорскими, сибирскими), и с привередливыми в уходе декоративными собаками, например, с некрупными шпицами, йоркширскими терьерами, пуделями. Представители этого зодиакального знака будут испытывать удовольствие, купая своих любимцев, расчесывая их и даже делая прически.
Отлично подойдут Ракам экзотические животные и те, которых с натяжкой называют домашними. Например, улитки ахатины. Но не стоит оказываться от черепах, морских свинок и хомяков. Самое главное при выборе зверя – его стойкость к заболеваниям, ведь раки очень сильно беспокоятся о здоровье своих питомцев.
Благородные Львы отдают предпочтение всему оригинальному и роскошному. В идеале им подойдет красивая и грациозная лошадь. Однако в условиях города содержать такое животное сложное. Проживающие в квартирах представители этого огненного знака Зодиака смогут наслаждаться обществом котов-аристократов с родословной или псов дорогих и редких пород.
Однако они способны привязаться всем сердцем не только к элитному четвероногому другу. Теплотой и любовью Львы могут одарить и подобранного на улице животного. Ведь для этого знака большое значение имеет душевный порыв и зов сердца. Также Львы прекрасно уживутся с крысами, шиншиллами и другими грызунами.
Девы аккуратисты и любят порядок везде и во всем, поэтому животные с неприятным запахом или оставляющие много грязи им не подойдут. Идеальный вариант для представителей этого знака Зодиака – аквариумные рыбки, ведь аквариум прекрасно впишется в релакс-зону гостиной, украсит интерьер и будет благотворно влиять на психическое здоровье домочадцев, снимая стресс и накопившееся раздражение.
Сердце Девы также не устоит перед лысой кошкой – сфинксом и короткошерстными породами собак левреткой, бульдогом или китайской хохлатой.
Веселым Весам стоит сделать выбор в пользу животных, обладающих уникальной способностью развлекать. Поэтому идеально, если животных будет двое: котенок и щенок, пара попугаев или кенарь с канарейкой.
Весы обязательно захотят активно участвовать в жизни своих питомцев, поэтому общения, например, с рыбками им будет недостаточно. Ведь обитателей аквариума нельзя погладить, почесать за ушком.
И от пород крупных собак тоже лучше отказаться, потому что любящие и всепрощающие Весы просто не смогут воспитать и держать в повиновении своенравного пса.
Скорпионы по природе любознательны и впечатлительны, а потому прыткие, но такие знакомые и предсказуемые собачки и кошечки им не подходят.
Любители выделиться и привлечь внимание, Скорпионы часто раздражаются, если кто-то пытается копировать их одежду, поведение и даже хобби. Поэтому их удел – экзотические животные (хамелеоны, удавы, игуаны, мангусты, маленькие крокодильчики) и даже насекомые (пауки-птицееды, бабочки, жуки). Такой представитель фауны несомненно обеспечит хозяину внимание со стороны его окружения.
Стрельцы обладают способностью находить общий язык со всей живностью. Их поймет и злобный пес, и норовистая лошадь. Поэтому особенно долго раздумывать над выбором домашнего питомца им не приходится. Особенно подходят Стрельцам кошки, черепахи и крысы. Их можно брать с собой на прогулку, носить на руках или за пазухой, умиляя или шокируя тем самым окружающих.
Для Козерогов не последнее место имеет их социальный статус, а потому им подойдет животное, наличие которого прямо указывает на успешное продвижение владельца по социальной лестнице.
Гладкошерстная собака либо кот с экзотическим экстерьером станет любимцем в квартире этого знака Зодиака. А если Козерог владеет домом с участком, то там самое место мини-лошади, рыси или крупной собаке. При этом не стоит брать животных, тяжело поддающихся дрессировке, так как этому знаку зодиака трудно ужиться с непослушным питомцем.
Водолеи любят все оригинальное и необычное. Это проявляется в создании личного имиджа, выборе оформления квартиры, и, конечно же, при приобретении питомца. Поэтому Водолеям неплохо остановить свой выбор на дружелюбных и послушных породах собак: мопсах, шарпеях, лабрадорах.
А вот грызуны вряд ли вызовут прилив нежности у эстетичных и одновременно брезгливых Водолеев, поэтому от крыс и хомяком лучше отказаться. Уход за ними может стать тяжким бременем.
Чувствительные Рыбы самодостаточны и обладают удивительно чутким чувством меры. Они не любят выделяться из толпы, а потому предпочитают оставаться незамеченными. Они всегда готовы помочь, и могут взять любое животное, на которое укажет им сердце. Ухаживая за питомцем, они будут испытывать истинное наслаждение, заряжаясь положительными эмоциями.
Ответственные и неравнодушные Рыбы никогда не бросят подобранное ими животное и возьмут питомца с собой, даже если в дальней дороге им самим это доставит массу неудобств.