Пн, 15.04.2019
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  • Миллион просмотров за два часа: Галкин выложил видео плачущей Пугачевой в пижаме

Миллион просмотров за два часа: Галкин выложил видео плачущей Пугачевой в пижаме

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Алла Пугачева

ФОТО: Instagram

Утро своего дня рождения Алла Борисовна начала со слез, сообщает Лайф. Правда, это были слезы радости.

Телеведущий Максим Галкин заснял ми-ми-мишную сцену и выложил в Instagram. За пару часов видео набрало почти миллион просмотров!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru)

Пятилетние двойняшки Лиза и Гарри проснулись сегодня пораньше, чтобы устроить сюрприз своей знаменитой маме Алле Борисовне Пугачевой, которая отмечает день рождения. К юбилею Примадонны дети своими руками смастерили трогательные сувениры, а также разучили стихи.

— Ох, довели до слез мать с утра! — отреагировала Пугачева.

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