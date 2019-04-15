Миллион просмотров за два часа: Галкин выложил видео плачущей Пугачевой в пижаме

Пятилетние двойняшки Лиза и Гарри проснулись сегодня пораньше, чтобы устроить сюрприз своей знаменитой маме Алле Борисовне Пугачевой, которая отмечает день рождения. К юбилею Примадонны дети своими руками смастерили трогательные сувениры, а также разучили стихи.

— Ох, довели до слез мать с утра! — отреагировала Пугачева.