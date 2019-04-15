Миллион просмотров за два часа: Галкин выложил видео плачущей Пугачевой в пижаме

Утро своего дня рождения Алла Борисовна начала со слез, сообщает Лайф. Правда, это были слезы радости.
Телеведущий Максим Галкин заснял ми-ми-мишную сцену и выложил в Instagram. За пару часов видео набрало почти миллион просмотров!
Пятилетние двойняшки Лиза и Гарри проснулись сегодня пораньше, чтобы устроить сюрприз своей знаменитой маме Алле Борисовне Пугачевой, которая отмечает день рождения. К юбилею Примадонны дети своими руками смастерили трогательные сувениры, а также разучили стихи.
— Ох, довели до слез мать с утра! — отреагировала Пугачева.