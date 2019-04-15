Не в роддоме и без акушеров: как будет рожать Меган Маркл

Британская общественность уже долгое время обсуждает грядущее пополнение в семье принца Гарри и Меган Маркл. Примерной датой родов значится конец апреля — начало мая, и в преддверии этого события в прессе стали появляться сведения о месте и условиях рождениях малыша.

Как пишут Дни.ру со ссылкой на источник из окружения королевской семьи, герцогиня Сассекская планирует родить первенца в надувном бассейне с водой. Накануне она отправится в коттедж Фрогмор-хаус в Виндзоре, где должны пройти роды.

Необычные пожелания Меган Маркл по поводу условий рождения ребенка не удивили приближенных королевской четы. По словам друга принца Гарри, она давно увлекается гомеопатией.

«Никто из нас не был удивлен, когда мы узнали о том, что она собирается родить ребенка в воде. Она хочет, чтобы все было естественно: без лекарств, кесарева сечения и так далее», — цитирует источник Дни.ру.