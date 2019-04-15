Посмотрите на этого обнаженного красавца! Водонаева завела роман со стюардом на 10 лет младше

36-летняя теледива не тратила времени зря и начала встречаться с эффектным красавчиком, сообщает Лайф.
Недавно подтвердились слухи о разрыве Алены Водонаевой с мужем —музыкантом Алексеем Косинусом. Супруги еще два месяца назад закончили отношения и разъехалась. Но сердце ведущей снова несвободно.
Новым возлюбленным Водонаевой стал сотрудник одной из российских авиакомпаний Иван Гусев, пишет Starhit. Парень родом из Ангарска любит путешествия и животных, а помимо основной работы занимается модельным бизнесом. Он нередко выкладывает горячие фото с голым торсом в «Инстаграме», где у него больше 40 тысяч подписчиков. При этом Иван почти на десять лет моложе своей популярной девушки.
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Любовник Елены Водонаевой Антон Гусев
Отношения с телеведущей бортпроводник не скрывает и делится милыми совместными снимками на радость подписчикам. Но сама Водонаева еще не комментировала ни разрыв с мужем, с которым пока не оформила развод, ни новый роман.