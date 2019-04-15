Пн, 15.04.2019
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  • Бывшая солистка группы Serebro вновь ласкается с рэпером из Копли (ФОТО)

Бывшая солистка группы Serebro вновь ласкается с рэпером из Копли (ФОТО)

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Räppar Tommy Cash ja Vene poplauljatar Katja Kischuk.

ФОТО: Postimees/Scanpix

Эстонский рэпер Томми Кэш опубликовал снимок, на котором ласкается со своей новоиспеченной супругой Катей Кищук (экс-солистка группы Serebro). Но в этот раз пара позирует не просто так вместе, а в рекламной фотосессии Adidas. 

В марте Tommy Cash шокировал своих фанатов тем, что сообщил о свадьбе со своей молодой и красивой избранницей Катей Кищук из России. 

Но тогда портал Limon.ee посчитал, что это может быть простым рекламным трюком, ведь действо нового клипа Кэша проходит в Париже, там же была парочка. А еще альбом рэпера носит название ¥€$. Поэтому не исключено, что это лишь такой взаимовыгодный пиар-ход. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

@adidasrussia #NITEJOGGER

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@adidasrussia #NITEJOGGER

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