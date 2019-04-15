Бывшая солистка группы Serebro вновь ласкается с рэпером из Копли (ФОТО)

В марте Tommy Cash шокировал своих фанатов тем, что сообщил о свадьбе со своей молодой и красивой избранницей Катей Кищук из России.

Но тогда портал Limon.ee посчитал, что это может быть простым рекламным трюком, ведь действо нового клипа Кэша проходит в Париже, там же была парочка. А еще альбом рэпера носит название ¥€$. Поэтому не исключено, что это лишь такой взаимовыгодный пиар-ход.