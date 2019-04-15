Невероятный успех русского певца из Эстонии в России: все концерты прошли с аншлагом!

Сейчас музыкант находится с гастролями в Сибири, где все выступления Сумина проходят с аншлагом. На концерты приходят люди разных лет - и дети, и бабушки, и молодежь. Многие здесь благодаря интернету уже знакомы с творчеством артиста, поэтому некоторые песни удается спеть всем вместе.

«Когда весь зал перед тобой стоит и танцуют, а дети несут цветы - хочется просто остаться с ними и никуда не уходить. Такое счастье, что словами трудно передать. Благодаря доброте публики хочется работать и идти дальше. Ведь мое творчество - для простых людей и для души. Обязательно вернусь в Сибирь, очень люблю красоту этого региона, а также живущих здесь людей», - сказал певец и предприниматель из Эстонии Сергей Сумин.