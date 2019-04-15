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Бенедикт Камбербэтч сбил велосипедиста на своем Lamborghini

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Бенедикт Камбербэтч

ФОТО: CAP/RFS / Image supplied by Capital Pictures

Звезда сериала «Шерлок» Бенедикт Камбербэтч наехала на пожилого велосипедиста на проселочной дороге. Инцидент произошел на острове Уайт в Великобритании, сообщает Пятый со ссылкой на таблоид The Sun.

Один из очевидцев рассказал, что актер находился за рулем зеленого внедорожника Lamborghini в момент аварии. Пытаясь увернуться от удара, он задел велосипедиста зеркалом заднего вида.

Пенсионер по имени Майкл Лоуренс получил глубокое рассечение предплечья и был весь в крови. Когда Камбербэтч выскочил из машины, то едва не попал под «горячую руку» — мужчина всерьез намеревался отомстить обидчику.

«Это было похоже на замедленную съемку в фильме, когда человек, на которого он замахнулся, снял бейсболку. Тогда стало ясно, что это Бенедикт Камбербэтч, — сообщил приятель пострадавшего.  — «Этому актеру чертовски повезло!».

Когда 63-летний рыбак успокоился, звезда кинематографа помог ему промыть рану и отдал свою футболку, а затем предложил подвести до больницы. По информации издания, сторонам удалось договориться о компенсации в размере 20 тысяч фунтов стерлингов 

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