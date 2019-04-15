Бенедикт Камбербэтч сбил велосипедиста на своем Lamborghini

Один из очевидцев рассказал, что актер находился за рулем зеленого внедорожника Lamborghini в момент аварии. Пытаясь увернуться от удара, он задел велосипедиста зеркалом заднего вида.

Пенсионер по имени Майкл Лоуренс получил глубокое рассечение предплечья и был весь в крови. Когда Камбербэтч выскочил из машины, то едва не попал под «горячую руку» — мужчина всерьез намеревался отомстить обидчику.

«Это было похоже на замедленную съемку в фильме, когда человек, на которого он замахнулся, снял бейсболку. Тогда стало ясно, что это Бенедикт Камбербэтч, — сообщил приятель пострадавшего. — «Этому актеру чертовски повезло!».