Количество милоты на квадратный метр зашкаливает. В популярнейшем таллиннском кафе Pavlova прошел урок собачьего этикета

Обучали собак и их хозяек наглядно – с кофе и восхитительными и нежнейшими пирожными «павлова», предоставленными кафе Pavlova.

В рамках обучения правильному поведению была представлена книжка «43 трюка для собак» (на эстонском языке), которую написала Криста Лаанет.

Сегодня многие заведения общепита суперлояльно относятся к четвероногим питомцам. Думаем, что эти несколько советов, которые мы услышали на уроке собачьего этикета, не будут лишними.

Как вести себя в кафе, если вы пришли с собакой

У собаки должно быть безупречное воспитание. Если вы сомневаетесь, что пес будет вести себя тихо и дружелюбно реагировать на других посетителей, лучше отложить этот выход в свет.

Необходимо погулять перед обедом, чтобы пес успел сделать все свои дела.

Приходите со своей посудой.

Следует держать собаку на поводке или в специальной переноске и следить, чтобы она всегда находилась рядом с вашим столиком. Если собака большая, то обязательно наденьте на нее намордник.

Не надо сажать собаку на стул, давать облизывать тарелки или чистить морду о стулья или диваны.

Помните, что внимание посетителей, особенно детей, будет приковано к вашей собаке. Так что она не должна паниковать, рычать, громко тявкать, чтобы не вызвать негативной реакции людей, а должна выдержать мощную дозу любви от посторонних.

Помните, что есть люди, боящиеся собак, поэтому будьте готовы к тому, что вас попросят пересесть или отсядут за столик подальше от вас.