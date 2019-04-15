Количество милоты на квадратный метр зашкаливает. В популярнейшем таллиннском кафе Pavlova прошел урок собачьего этикета
В субботу в кафе Pavlova в торговом центре T1 прошло забавное мероприятие, организованное Ассоциацией друзей чихуахуа. Собачек и их хозяев учили этикету, потому что вопрос, как вести себя с собакой в кафе, чтобы не мешать и не пугать остальных посетителей, очень актуален.
Обучали собак и их хозяек наглядно – с кофе и восхитительными и нежнейшими пирожными «павлова», предоставленными кафе Pavlova.
В рамках обучения правильному поведению была представлена книжка «43 трюка для собак» (на эстонском языке), которую написала Криста Лаанет.
Сегодня многие заведения общепита суперлояльно относятся к четвероногим питомцам. Думаем, что эти несколько советов, которые мы услышали на уроке собачьего этикета, не будут лишними.
Как вести себя в кафе, если вы пришли с собакой
У собаки должно быть безупречное воспитание. Если вы сомневаетесь, что пес будет вести себя тихо и дружелюбно реагировать на других посетителей, лучше отложить этот выход в свет.
Необходимо погулять перед обедом, чтобы пес успел сделать все свои дела.
Приходите со своей посудой.
Следует держать собаку на поводке или в специальной переноске и следить, чтобы она всегда находилась рядом с вашим столиком. Если собака большая, то обязательно наденьте на нее намордник.
Не надо сажать собаку на стул, давать облизывать тарелки или чистить морду о стулья или диваны.
Помните, что внимание посетителей, особенно детей, будет приковано к вашей собаке. Так что она не должна паниковать, рычать, громко тявкать, чтобы не вызвать негативной реакции людей, а должна выдержать мощную дозу любви от посторонних.
Помните, что есть люди, боящиеся собак, поэтому будьте готовы к тому, что вас попросят пересесть или отсядут за столик подальше от вас.
Не стоит посещать кафе в период линьки вашей собаки и в дождливую погоду (грязные лапы, мокрая шерсть и характерный запах вряд ли понравятся гостям и хозяевам любого кафе).