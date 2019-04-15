Таро-прогноз на неделю с 15 по 21 апреля 2019 года
Еженедельный таро прогноз поможет знакам Зодиака сориентироваться и выбрать верный путь к успеху. С 15 по 21 апреля у каждого будет возможность решить сложные вопросы, а также избежать неприятностей благодаря своевременным советам старших Арканов.
Старшие Арканы дают подсказки каждому представителю Зодиакального круга, которые могут быть весьма полезными для тех, кто стоит на распутье и не решается на ответственный шаг. Принимать решения, основываясь на прогнозе, проще, однако стоит помнить, что карты не могут дать точного ответа на вопрос.
Эксперты сайта Dailyhoto.ru рекомендуют внимательно присмотреться к раскладам, чтобы понять, на какие события из жизни они указывают. Используйте интуицию, чтобы точно знать, какие именно действия приведут к успеху, а что помешает достичь процветания.
Овен
«Император» указывает на активность в начале недели. По этой карте Овны смогут разобраться с трудными делами и задачами благодаря вмешательству влиятельного человека, помощь которого отвергать не стоит. Аркан указывает на необходимость действовать мудро, не торопя события, но и не задерживаясь на пути к очередной победе.
«Башня» указывает Овнам на период, когда прежние ценности уже не актуальны, и им придется искать новые цели, отказавшись от устаревших идеалов. Выход за рамки размеренной жизни может сопровождаться перепадами настроения, однако справиться с ним важно для того, чтобы не останавливаться на достигнутом и не прекращать развиваться.
По Аркану «Колесница» Овны смогут привести дела в порядок, получить заслуженную награду, а также совершить рывок вперед, чтобы достичь желаемого. Совет этой карты — быть готовым к неожиданным поворотам судьбы и не отказываться от своих желаний, если возникнут препятствия.
Телец
Тельцам Аркан «Сила» сулит победу уже в начале недели, если они не откажутся от своей цели. Совет карты — не сворачивать с пути, положиться на интуицию и силу воли, что позволит преодолеть любые испытания.
«Верховная жрица» говорит о шестом чувстве, которое позволит Тельцам принимать верные решения, однако для этого им придется остаться наедине с собой и не рассчитывать на помощь. Советы со стороны лишь усугубят ситуацию, оставив Тельцов в задумчивости на развилке дорог.
«Солнце» указывает Тельцам на прекрасное завершение недели, когда удача будет сопутствовать во всем. Тельцы смогут достичь всего, что было запланировано в начале недели, а также насладиться заслуженной наградой. По этому Аркану не исключены интересные знакомства как в деловой, так и в личной сферах жизни.
Близнецы
Близнецы по карте «Колесница» смогут начать неделю весьма продуктивно. Аркан указывает на то, что цель как никогда близка, и для ее достижения важно собраться с силами. Тем, кто не планировал серьезных начинаний, карта указывает на возможность начать какое-то дело, ведь для этого есть все предпосылки.
По Аркану «Дурак» в середине недели Близнецам предстоит сделать важный выбор, и он не должен основываться на поверхностных суждениях. По этой карте важно сосредоточиться, чтобы не упустить из вида значимых деталей. Они помогут выбрать верное направление и достичь успехов.
Внутренние противоречия и чрезвычайная эмоциональность по карте «Луна» будут нежелательными спутниками на выходных. По этому Аркану Близнецам стоит внимательно следить за Знаками, которые помогут выйти из запутанной ситуации.
Рак
Начало недели встретит Раков неожиданностями. Карта «Башня» говорит о том, что кажущееся стабильным положение на самом деле напоминает шаткий плот, готовый рассыпаться под ногами. Остаться на плаву Раки смогут, если перестанут цепляться за устаревшие идеалы, цели и идеи, которым нет места в жизни. Перед ними открываются новые перспективы, достичь которых на старом плоту не представляется возможным.
«Солнце» говорит о жизнелюбии и уверенности в своем будущем. Судя по этому Аркану, события начала недели Раки преодолеют успешно, а значит, стоит продолжать путь к благополучию, оставив страхи и прочий балласт за спиной.
«Император» говорит о том, что пора привести жизнь в порядок, осуществить желания и намерения. По этому Аркану настойчивость и готовность нести ответственность за решения поможет Ракам достичь всего, что было в планах. Рассчитывать можно и на помощь со стороны покровителя, однако не забывать при этом трудиться на совесть.
Лев
«Колесница» указывает Львам на ответственное время, когда они смогут стать на шаг ближе к победе. По этому Аркану с понедельника стоит настроиться на успех и выложиться на полную, чтобы потом не жалеть о потерянном времени.
Середина недели, судя по карте «Правосудие», может пройти двояко. Карта указывает на награду за честность в борьбе за счастье и благополучие, а также расплату за проступки. По этой карте каждый получает то, что заслужил, и Фортуна будет благосклонна к тем, кто не обманывал и не хитрил.
«Сила» подсказывает Львам, что время для решительных действий наступило. Внутренний напор и силы, которые переполняют, стоит выплеснуть и распорядиться ими с умом. Аркан символизирует благоприятное время для борьбы за счастье, а значит, сила воли пригодится Львам в этом нелегком деле.
Дева
«Иерофант» в раскладе указывает на возможность воплотить в жизнь то, что раньше казалось фантастическим. Аркан указывает Девам на то, что удача будет на их стороне, а значит, с понедельника можно приниматься за глобальные дела, менять жизнь к лучшему и не бояться заявить о себе.
«Звезда» является Арканом надежды и мудрости. Девам карта сулит успех в будущем, а также отсутствие препятствий на выбранном пути. Все, что потребуется от Дев — спокойная уверенность в своих силах и целеустремленность, которые не позволят свернуть с дороги, ведущей к благополучию.
Конец недели, судя по карте «Маг», будет для Дев временем для очередного прорыва. По этой карте можно смело занимать позиции лидера как дома, так и на работе, вести за собой людей к благополучию и с легкостью преодолевать трудности на пути.
Весы
«Правосудие» указывает Весам на возможность разрешить проблемы в деловой среде. Для этого им потребуется выдержка, а также честность и порядочность. По карте «Правосудие» правда всегда остается за тем, кто честен, и по этому Аркану появляется возможность вернуть честное имя, выиграть в судебном разбирательстве и полностью восстановить справедливость.
«Солнце» указывает на позитивные перемены, когда финансовое положение становится стабильным, дела спорятся, а впереди маячат приятные перспективы. В середине недели Весы смогут совершить рывок навстречу долгожданной цели и успешно преодолеть временные трудности.
Аркан «Колесо фортуны» указывает на стечение обстоятельств, когда Весы смогут положиться на волю случая. По этой карте можно поправить материальное положение с помощью авантюры, к примеру, покупки лотерейного билета или быстрой игры на бирже.
Скорпион
«Дурак» в раскладе Скорпионов предупреждает о неприятностях, если дела будут пущены на самотек. По этому Аркану важно внимательно следить за всеми процессами, происходящими в жизни, даже если кажется, что все идет как по нотам. Стоит лишь раз зазеваться, и удача отвернется. В начале недели Скорпионам важно не одурачить самих себя, опрометчиво считая, что все идет по плану.
По карте «Повешенный» чаще всего приходится жертвовать малым для достижения большего. Карта указывает на возможность финансового роста, но для этого Скорпионам скорее всего придется работать не покладая рук.
«Верховная жрица» говорит о том, что в конце недели Скорпионам стоит сконцентрироваться на самом важном и занять позицию выжидания. Суета и спешка не приведут к успеху, а значит, нужно набраться терпения и прислушаться к внутреннему голосу. Он обязательно подскажет оптимальное время для рывка к победе.
Стрелец
По Аркану «Императрица» Стрельцам стоит начать неделю с позитивных установок. Прекрасное настроение позволит без тени сомнений следовать выбранным путем, делиться мудростью и достигать новых успехов. Совет этой карты — не форсировать события, и позволить судьбе вести за собой к новым успехам и наградам.
По тринадцатому Аркану «Смерть» Стрельцы смогут на себе почувствовать то, что испытывают бабочки, вылупляясь из коконов. По этой карте происходит перерождение, когда старая жизнь становится тесной, а значит, настала пора избавиться от всего, что мешает развитию.
«Верховная жрица» отражает перспективные и успешные дела, которые приведут к успеху, если избрать тактику неспешного, но целеустремленного движения к конечному результату. По этому Аркану немаловажное значение играет интуиция, которой стоит доверять.
Козерог
«Умеренность» для Козерогов — карта перспективная, но несущая в себе предупреждение. Упрямство, характерное представителям Знака, в начале недели не поможет разрешить спорные моменты. По этому Аркану успех ждет тех, кто доверяет судьбе и ищет компромиссные решения.
«Повешенный» говорит о тупике, в который обычно попадают из-за опрометчивых поступков или неразрешенных вопросов, тянущихся из прошлого. По этому Аркану Козерогам лучше всего остановиться, чтобы разобраться с делами, мешающими дальнейшему развитию. В противном случае топтание на месте не прекратится.
«Колесница» говорит о том, что проблемы и препятствия на пути будут преодолены, важно лишь взять себя в руки и не бояться ответственности. Козероги в конце недели смогут добиться прекрасных результатов, и для этого им нужно идти вперед, не боясь тратить силы и время.
Водолей
Водолеям в начале недели «Умеренность» указывает на важность соблюдения золотой середины во всем. Лишние эмоции и поверхностные суждения не приведут их к успеху, поэтому начать понедельник лучше всего с медитаций, позволяющих найти внутреннее равновесие. Состояние спокойной уверенности и отсутствие спешки станут для Водолеев залогом новых побед.
«Колесо фортуны» говорит о непредвиденных случайностях, которые помогут Водолеям достичь долгожданной победы. По этой карте жизнь проходит очередной круг, замыкаясь и позволяя начать что-то новое и важное для личного счастья.
«Император» для Водолеев — карта справедливой награды за труды и возможность выйти из тени конкурентов. В конце недели помощь может прийти неожиданно, но будет своевременной. Для мужчин этого Знака Аркан сулит большую ответственность, которая, впрочем, будет по плечу. Дамам «Император» может указывать на властного покровителя, способного разрешить проблемы на данном этапе жизни.
Рыбы
«Император» является прямым указанием на то, что Рыбы смогут довести все, что необходимо, до логического завершения, и получить заслуженную награду. Аркан символизирует мудрость, ответственность и необходимые навыки, которые обязательно приведут к успеху как в делах, так и в личной жизни.
Середина недели будет для Рыб одновременно сложной и перспективной. Карта «Смерть» говорит о том, что из жизни уходит все, что изжило и исчерпало себя, образуя пустоты, которые Рыбам предстоит заполнить чем-то новым и имеющим положительную характеристику.
«Верховная жрица» представляет собой предчувствия, на которые нужно обращать внимание. Они помогут избежать неприятностей, а также не дадут свернуть с верного пути. Аркан указывает Рыбам на возможность приоткрыть завесу тайны, понять свое истинное предназначение или предотвратить интриги, плетущиеся за спиной.