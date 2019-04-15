Таро-прогноз на неделю с 15 по 21 апреля 2019 года

Внутренние противоречия и чрезвычайная эмоциональность по карте «Луна» будут нежелательными спутниками на выходных. По этому Аркану Близнецам стоит внимательно следить за Знаками, которые помогут выйти из запутанной ситуации.

Рак

Начало недели встретит Раков неожиданностями. Карта «Башня» говорит о том, что кажущееся стабильным положение на самом деле напоминает шаткий плот, готовый рассыпаться под ногами. Остаться на плаву Раки смогут, если перестанут цепляться за устаревшие идеалы, цели и идеи, которым нет места в жизни. Перед ними открываются новые перспективы, достичь которых на старом плоту не представляется возможным.

«Солнце» говорит о жизнелюбии и уверенности в своем будущем. Судя по этому Аркану, события начала недели Раки преодолеют успешно, а значит, стоит продолжать путь к благополучию, оставив страхи и прочий балласт за спиной.

«Император» говорит о том, что пора привести жизнь в порядок, осуществить желания и намерения. По этому Аркану настойчивость и готовность нести ответственность за решения поможет Ракам достичь всего, что было в планах. Рассчитывать можно и на помощь со стороны покровителя, однако не забывать при этом трудиться на совесть.

Лев

«Колесница» указывает Львам на ответственное время, когда они смогут стать на шаг ближе к победе. По этому Аркану с понедельника стоит настроиться на успех и выложиться на полную, чтобы потом не жалеть о потерянном времени.

Середина недели, судя по карте «Правосудие», может пройти двояко. Карта указывает на награду за честность в борьбе за счастье и благополучие, а также расплату за проступки. По этой карте каждый получает то, что заслужил, и Фортуна будет благосклонна к тем, кто не обманывал и не хитрил.

«Сила» подсказывает Львам, что время для решительных действий наступило. Внутренний напор и силы, которые переполняют, стоит выплеснуть и распорядиться ими с умом. Аркан символизирует благоприятное время для борьбы за счастье, а значит, сила воли пригодится Львам в этом нелегком деле.

Дева

«Иерофант» в раскладе указывает на возможность воплотить в жизнь то, что раньше казалось фантастическим. Аркан указывает Девам на то, что удача будет на их стороне, а значит, с понедельника можно приниматься за глобальные дела, менять жизнь к лучшему и не бояться заявить о себе.

«Звезда» является Арканом надежды и мудрости. Девам карта сулит успех в будущем, а также отсутствие препятствий на выбранном пути. Все, что потребуется от Дев — спокойная уверенность в своих силах и целеустремленность, которые не позволят свернуть с дороги, ведущей к благополучию.