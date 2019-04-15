Российская актриса эстонского происхождения Юлия Ауг опубликовала пикантнейшее фото

На нем Юлия, сыгравшая в сериале «Екатерина» саму императрицу России Екатерину II, сидит на стуле. Правда, спинка стула прикрывает актрису так, что мы видим обнаженными лишь лицо и руки - тело закрыто полностью. Но не так сложно догадаться, что на Юлии нет одежды, кроме черного цвета брюк.