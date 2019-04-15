Пн, 15.04.2019
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  • Российская актриса эстонского происхождения Юлия Ауг опубликовала пикантнейшее фото

Российская актриса эстонского происхождения Юлия Ауг опубликовала пикантнейшее фото

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Юлия Ауг

ФОТО: Instagram

Актриса Юлия Ауг, которая имеет эстонские корни, опубликовалв в своем Instagram довольно провокационный снимок.

На нем Юлия, сыгравшая в сериале «Екатерина» саму императрицу России Екатерину II, сидит на стуле. Правда, спинка стула прикрывает актрису так, что мы видим обнаженными лишь лицо и руки - тело закрыто полностью. Но не так сложно догадаться, что на Юлии нет одежды, кроме черного цвета брюк.

Юлия Ауг

ФОТО: Instagram

Подписчики оставляют только восхитительные комментарии, а фото на 11 часов набрало более 1 000 лайков.

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