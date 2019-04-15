В Сети опубликован запрещенный клип Пугачевой на песню «Айсберг»

Гостелерадиофонд опубликовал «запрещенный» в 1984 году клип Аллы Пугачевой на песню «Айсберг».

В клипе Пугачева предстает перед зрителями в дорогой шубе, а некто, чье лицо мы долгое время не видим, везет ее на санях. Неоднократно в ходе ролика мы видим ее лежащей на них. В конце ролика, когда возница устает, а Пугачева падает с санок, мы видим лицо того, кто ее тянул, — это сама Примадонна.

Долгое время клип можно было найти в Сети в очень плохом качестве, однако накануне юбилея Пугачевой Гостелерадиофонд решил опубликовать более качественное видео.