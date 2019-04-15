Пн, 15.04.2019
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  • В Сети опубликован запрещенный клип Пугачевой на песню «Айсберг»

В Сети опубликован запрещенный клип Пугачевой на песню «Айсберг»

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Алла Пугачева

ФОТО: Instagram

Это видео было запрещено после премьеры на Ленинградском телевидении. Властям не очень понравились позы певицы, которые сочли излишне вульгарными. Впрочем, вскоре он был разрешен, пишет Лайф.

В 80-х кому-то из чиновников показалось, что в ролике Примадонна принимает излишне «вульгарные» позы.
 

Гостелерадиофонд опубликовал «запрещенный» в 1984 году клип Аллы Пугачевой на песню «Айсберг».

В клипе Пугачева предстает перед зрителями в дорогой шубе, а некто, чье лицо мы долгое время не видим, везет ее на санях. Неоднократно в ходе ролика мы видим ее лежащей на них. В конце ролика, когда возница устает, а Пугачева падает с санок, мы видим лицо того, кто ее тянул, — это сама Примадонна.

Долгое время клип можно было найти в Сети в очень плохом качестве, однако накануне юбилея Пугачевой Гостелерадиофонд решил опубликовать более качественное видео.

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