В Сети опубликован запрещенный клип Пугачевой на песню «Айсберг»

Это видео было запрещено после премьеры на Ленинградском телевидении. Властям не очень понравились позы певицы, которые сочли излишне вульгарными. Впрочем, вскоре он был разрешен, пишет Лайф.
В 80-х кому-то из чиновников показалось, что в ролике Примадонна принимает излишне «вульгарные» позы.
Гостелерадиофонд опубликовал «запрещенный» в 1984 году клип Аллы Пугачевой на песню «Айсберг».
В клипе Пугачева предстает перед зрителями в дорогой шубе, а некто, чье лицо мы долгое время не видим, везет ее на санях. Неоднократно в ходе ролика мы видим ее лежащей на них. В конце ролика, когда возница устает, а Пугачева падает с санок, мы видим лицо того, кто ее тянул, — это сама Примадонна.
Долгое время клип можно было найти в Сети в очень плохом качестве, однако накануне юбилея Пугачевой Гостелерадиофонд решил опубликовать более качественное видео.