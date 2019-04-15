Имя лотоса. Эстонский ювелир Катерина Пишон представила роскошные украшения с цветами из полудрагоценных камней

Женщина - как цветок. Распускается от счастья, когда ее любят и заботятся, и радостью одаривает окружающих. Еще женщина любит ювелирные украшения, которые подчеркивают ее настроение, красоту, хрупкость у и индивидуальность. Конечно, женщина любит и цветы. Ювелир Катерина Пишон удачно совместила эти две страсти в своей ювелирной коллекции. Браслеты, серьги, подвески и кольца, главным элементом которых стал цветок лотоса - это Blossom. Что и переводится как «цветок».

Катерина говорит, что идея родилась внезапно и воплотилась в реальность за три дня: «У меня была готова совершенно иная коллекция, ничего общеего с Blossom не имеющая. Я поехала в Таиланд и увидела там, как люди несут в храмы совершенно невероятные по величине и красоте букеты лотосов. Я сама купила эти великолепные цветы и поняла, какие украшения я должна сделать».

Таинственный лунный камень, дымчатый кварц, соблазнительный перуанский опал, наполненный солнцем янтарь и блестящий зеленый авантюрин - все они создают цветочную скандинавскую симфонию. Нежную и лаконичную. «Украшения подчеркивают силу и уязвимость каждой женщины», - так описывает Катерина свою коллекцию. Все украшения - ручная работа.

Напомним, что изделия Катерины Пишон - серьги в виде ласточек - есть и у президента Керсти Кальюлайд.