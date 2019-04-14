Ученые рассказали, при какой температуре лучше всего спать

При этом важна не только длительность сна, но и его качество, на которое оказывают влияние разные факторы, в том числе и температура в комнате. Какой же она должна быть для максимально здорового и комфортного сна?

Оптимальная температура в спальне

Доктор Кристофер Винтер, сомнолог и медицинский директор Центра неврологии и сна в Шарлоттсвилле (США), рекомендует спать в комнате, где температура варьируется от 15 до 20 градусов по Цельсию.

Слишком прохладно? Возможно, но на то есть свои причины.

При температуре выше 24 или ниже 10 градусов сон человека будет беспокойным. Почему же это вообще имеет значение?

Дело в том, что температура тела человека во сне понижается, достигая самых низких значений к 5 утра — за несколько часов до пробуждения,

— объясняет Винтер.

Поэтому более холодный воздух в спальне способствует крепкому сну.

Советы как улучшить сон

Каждый из нас в силах повлиять на качество своего сна, обеспечивая себе комфортное самочувствие и бодрость в течение дня. Для этого достаточно придерживаться нескольких советов:

Постарайтесь просыпаться и ложиться спать в одно и то же время. Придерживайтесь режима даже на выходных;

В дневное время проводите больше времени на улице;

Воздержитесь от просмотра телевизора и пользования гаджетами за 1-2 часа до сна. Вместо этого вы можете послушать успокаивающую музыку или аудиокнигу;

ФОТО: Andriy Popov / PantherMedia / Andriy Popov