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  • Встречайте, новая «Мисс Россия»! Ей всего 20 лет и она чертовски хороша собой!

Встречайте, новая «Мисс Россия»! Ей всего 20 лет и она чертовски хороша собой!
ФОТО!

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Победительницу российского национального конкурса красоты выбрали накануне вечером в Москве.

Новая "Мисс Россия", 20-летняя Алина Санько из города Азова, прокомментировала свою победу в конкурсе и поблагодарила за поддержку.

Дорогие мои! Не передать словами, как я счастлива! До сих пор думаю, что это сон... Всё будто в сказке‍... Спасибо всем за поддержку,

— написала она в Instagram.

Напомним, Алина Санько вместе с короной получила грант на обучение в любом вузе мира, а также автомобиль и три миллиона рублей. 20-летняя девушка будет представлять Россию на международном уровне: на подиумах конкурсов "Мисс мира" и "Мисс Вселенная".

Первой вице-мисс стала 20-летняя Арина Верина из Екатеринбурга, а второй вице-мисс конкурса — 19-летняя Ралина Арабова, представляющая Татарстан.

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