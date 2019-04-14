Пользователи Сети оторопели от рецепта веганского бургера... Рискнешь попробовать?

В этот раз Мелисса поразила подписчиков снимками вкуснейшего бургера. Вот только вместо хрустящей свинины девушка использовала... жареные банановые кожурки. Как оказалось, рецепт этот весьма простой, а результат — очень вкусный, сообщает Insider.

ФОТО: Instagram / cilantro_and_citronella

Мелисса просто очищает от терпкой мякоти кожуру, нарезает её вилкой, маринует в специях для стейка и жарит. Как признаётся девушка, сперва она довольно скептически отнеслась к такой идее. Но работа фуд-блогера подразумевает открытость всему новому и смелость в экспериментах, поэтому Мелисса решилась на рискованный шаг и не пожалела.

ФОТО: Instagram / cilantro_and_citronella