В ультракоротком платье: Нюша похвасталась роскошной фигурой после родов

В ноябре прошлого года 28-летняя Нюша впервые стала матерью, подарив своему супругу Игорю Сивову дочь. Сразу после родов певица регулярно демонстрировала свою фигуру на странице в соцсети и вызывала восхищение у подписчиков. Однако несмотря на множество комплиментов, сама звезда признавалась, что недовольна своими формами после родов и намерена похудеть. Что ж, по всей видимости, старания Нюши не прошли зря и сейчас девушка вернула свою роскошную фигуру.