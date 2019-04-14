Вс, 14.04.2019
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  • В ультракоротком платье: Нюша похвасталась роскошной фигурой после родов

В ультракоротком платье: Нюша похвасталась роскошной фигурой после родов

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Нюша

ФОТО: Instagram

Певица стала гостьей светского мероприятия.

В ноябре прошлого года 28-летняя Нюша впервые стала матерью, подарив своему супругу Игорю Сивову дочь. Сразу после родов певица регулярно демонстрировала свою фигуру на странице в соцсети и вызывала восхищение у подписчиков. Однако несмотря на множество комплиментов, сама звезда признавалась, что недовольна своими формами после родов и намерена похудеть. Что ж, по всей видимости, старания Нюши не прошли зря и сейчас девушка вернула свою роскошную фигуру.

Так, на днях знаменитость появилась на светском мероприятии. Для выхода на красную дорожку артистка выбрала ультракороткое платье-жакет черного цвета, которое акцентировало внимание на стройных ногах. Тонкую талию Нюша подчеркнула поясом с серебристой пряжкой.

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