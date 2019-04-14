Вс, 14.04.2019
Верхом на коне: десятки эстонских красоток в купальниках свели с ума судей конкурса красоты СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Звезды
  • Виторгана заметили в компании неизвестной блондинки

Виторгана заметили в компании неизвестной блондинки

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Ксения Собчак и Максим Виторган

ФОТО: Instagram

Максим Виторган не страдает от недостатка внимания со стороны женщин. Актер опубликовал в своем Instagram снимок с очередной дамой.

Максим Виторган, судя по всему, пережил развод с Ксенией Собчак и пришел в себя. После нескольких публикаций в Instagram в сети появились слухи, что Виторган утешается в объятиях неизвестной блондинке. Об этом сообщает Telegram-канал "Только никому".

Новая пассия сопровождала Виторгана, когда он пришел посмотреть новый жилой дом на Краснопресненской набережной, при этом явно ухаживал за девушкой и выглядел счастливым.

Поклонники Виторгана тоже обратили внимание, что мужчина в последнее время кажется более довольным жизнью. После того, как страсти вокруг романа Собчак и Богомолова поутихли, Виторган, кажется начал новую жизнь. 

Ранее CМИ писали о том, что актера заметили обнимающимся с актрисой Дарьей Екамасовой. Совместную фотографию Максим Виторган позднее разместил на странице в Instagram.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Максим Виторган (@mvitorgan) on

Правда в подписи к посту артист назвал коллегу прекрасной женщиной и добавил, что она хочет работать в театре и ищет режиссера. Многие пользователи отметили, что они прекрасно смотрятся вместе, и порекомендовали Максиму Виторгану внимательнее присмотреться к коллеге.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ