Виторгана заметили в компании неизвестной блондинки

Максим Виторган, судя по всему, пережил развод с Ксенией Собчак и пришел в себя. После нескольких публикаций в Instagram в сети появились слухи, что Виторган утешается в объятиях неизвестной блондинке. Об этом сообщает Telegram-канал "Только никому".

Новая пассия сопровождала Виторгана, когда он пришел посмотреть новый жилой дом на Краснопресненской набережной, при этом явно ухаживал за девушкой и выглядел счастливым.

Поклонники Виторгана тоже обратили внимание, что мужчина в последнее время кажется более довольным жизнью. После того, как страсти вокруг романа Собчак и Богомолова поутихли, Виторган, кажется начал новую жизнь.

Ранее CМИ писали о том, что актера заметили обнимающимся с актрисой Дарьей Екамасовой. Совместную фотографию Максим Виторган позднее разместил на странице в Instagram.