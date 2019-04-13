Пока Monatik гуляет по Таллинну, CatHouse перестраивают согласно райдеру артиста

Победитель в номинациях «Лучший исполнитель», «Лучший клип» и «Хит года» на престижных музыкальных премиях Украины, стран СНГ и Балтии, украинский певец Monatik сегодня вечером выступит в CatHouse.
Днем певец успел прогуляться по Старому городу, в то время как в концертном холле CatHouse полным ходом идут приготовления к концерту. Организаторы концерта уверены: таллиннских зрителей ждет небывалое шоу.
Сцену концертного холла CatHouse пришлось перестроить практически полностью, согласно техническому райдеру артиста.
Двери клуба открываются в 20:00. Начало концерта в 22:00.