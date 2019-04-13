У членов команды Юлии Началовой начались серьезные проблемы со здоровьем

В посте она обещает отвести всех к хорошему кардиологу, пишет TopNews.

«Наша работа вызывает интерес, любопытство, восторг и иногда зависть. Между тем, это наша работа, а мы реальные и живые люди. Вот сегодня я лежу с валидолом, плохо с сердцем и менеджеру Юли, ее любимая домохозяйка отлежала всю прошлую неделю в больнице.

Всех нас я сватаю к лучшим кардиологам. Благо, когда -то давно, я очень подружилась с Бакулевкой. Мы делали масштабную акцию с врачами Дома Сердца и со звездами, спасая детей по всей России. И что я думаю – весь спектр чувств, который вызывают известные люди у малоизвестных – не стоит их здоровья.

Да, невозможно спрятать талант, запереть его на замок. Но возможно жить, просто жить. И улыбаться. Я ловлю себя на мысли, что совсем перестала улыбаться. А на это видео я смотрю и невольно улыбаюсь! В надежде на улыбку...», – написала она.

Кроме того, Исаева снабдила пост видео с Владимиром Пресняковым, который оставляет пожелания в одной из московских больниц.

Реальные истории из нашей жизни. Это снималось на радио, больше месяца назад. Известность... оказывается это бремя. Тяжелое бремя. Вовка, Вовочка, Пресный, он сказал мне недавно: «Анчоус, как же плохо умирать. Нельзя умирать, такое потом происходит! Такое наваливается!».

Поклонники Началовой не оставили пост без внимания.

«Реакция публики действительно не стоит здоровья. Слишком она непостоянна и мимолётна. Потребители привыкли потреблять. Потребил и забыл. Но получать удовольствие от процесса, от любимой работы для артиста обязательно. Побольше счастливых моментов Вам, Аня! И Вашим артистам тоже! Пока мы живы, нужно получать от жизни максимум драйва! Это правильно!», «Анна, не болейте пожалуйста! Уговорите своё сердце, что оно должно еще долго упорно и хорошо работать, чтобы любить, дарить тепло своей семье и окружающим вас. Выздоравливайте!», - пишут они.