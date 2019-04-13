Галерея: кто пешком, кто на «коне» – зацените автопарк новых членов Рийгикогу

Как выяснилось, большинство новых членов парламента колесят на довольно скромных автомобилях, кто-то приезжает на такси, а некоторые депутаты и вовсе идут на работу пешком. А что? Это очень даже полезно для здоровья – любой врач подтвердит. Так, например, неспешно прогуливается до работы Март Хельме.

Когда Elu24 сделал обзор автопарка депутатов, возвращающихся с летних каникул, в сентябре прошлого года, картина не была столь унылой и серой. У политиков, получающих в течение многих лет хорошую зарплату, машины были, как правило, новыми и красивыми, с изобилием престижных марок – Volvo и Mercedes-Benz. Встречались также Subaru и Audi.

А вот новый Рийгикогу XIV состава похож на непрополотую весеннюю грядку, из которой еще не повыдергивали сорняки. Чего стоит один только ярко-красный Citroën Berlingo Сийма Похлака (EKRE).

Смотрите галерею! Будет интересно сравнить, сколько изменений в автопарке депутатов произойдет со временем их кипучей работы.