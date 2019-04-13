Галерея: кто пешком, кто на «коне» – зацените автопарк новых членов Рийгикогу

Редакция портала Elu24 решила выяснить, на чем приезжают на работу свежеиспеченные слуги народа. Напомним, что новый состав Рийгикогу начал свою работу на минувшей рабочей неделе.
Как выяснилось, большинство новых членов парламента колесят на довольно скромных автомобилях, кто-то приезжает на такси, а некоторые депутаты и вовсе идут на работу пешком. А что? Это очень даже полезно для здоровья – любой врач подтвердит. Так, например, неспешно прогуливается до работы Март Хельме.
Когда Elu24 сделал обзор автопарка депутатов, возвращающихся с летних каникул, в сентябре прошлого года, картина не была столь унылой и серой. У политиков, получающих в течение многих лет хорошую зарплату, машины были, как правило, новыми и красивыми, с изобилием престижных марок – Volvo и Mercedes-Benz. Встречались также Subaru и Audi.
А вот новый Рийгикогу XIV состава похож на непрополотую весеннюю грядку, из которой еще не повыдергивали сорняки. Чего стоит один только ярко-красный Citroën Berlingo Сийма Похлака (EKRE).
Смотрите галерею! Будет интересно сравнить, сколько изменений в автопарке депутатов произойдет со временем их кипучей работы.
Для справки: лимит на льготный лизинг автомобилей депутатов Рийгикогу составляет 450 евро в месяц.