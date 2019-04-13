«Одни огурцы»: стало известно о строгой диете Аллы Пугачевой

Алла Пугачева периодически садиться на жесткую диету и ест чуть ли не одни огурцы. Об этом в эфире программы «Секрет на миллион» рассказала актриса Юлия Проскурякова, которая познакомилась с Аллой Пугачевой в 2010 году, на юбилее Игоря Николаева.

Юлия восхитилась силой волей Примадонны. По ее словам, Пугачева может приготовить все, что угодно, но при этом ничего не есть сама.

К примеру, когда молодая жена Николаева была беременна, Примадонна, бывало, старалась накормить ее самыми вкусными блюдами, вспоминает Проскурякова. По ее словам, приготовить Алла Пугачева может и омлет, и любимую шурпу, с удовольствием жарит шашлыки.