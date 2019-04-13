Фото: Марина Федункив экстремально похудела

Марина Федункив получила популярность благодаря сериалу «Реальные пацаны». Искренняя игра и образ простой женщины из народа превратили ее во всеобщую любимицу. Удачным дополнением к амплуа стали и пышные формы актрисы. Правда, не все воспринимают фигуру звезды с одобрением. Федункив признавалась, что ей нередко пишут оскорбительные комментарии относительно ее внешности. Некоторые советуют актрисе сбросить лишний вес и сменить стиль одежды. Правда, сама Федункив относится к критике спокойно. «По ощущениям я понимаю, что далеко не идеал», — говорила актриса.

Однако недавно звезда Comedy Woman удивила поклонников внешним видом. Она опубликовала ролик в микроблоге, на котором стоит в окружении танцовщиц. Для тренировки актриса выбрала привычные брюки и футболку, но аппетитные формы куда-то исчезли. Многие с удивлением заметили, что Федункив перестала быть похожей на себя.