Алла Пугачева: «Три раза видела Киркорова пьяным. Это катастрофа»

В начале нулевых брак Филиппа и Аллы дал трещину. И дело было вовсе не в алкоголе. Тогда у Пугачевой появился новый фаворит — юморист Максим Галкин: «Появилось ужасное сексуальное влечение. Я от себя даже не ожидала».

Киркоров понимал, что теряет любимую женщину, но ничего не мог поделать — тот период стал переломным в его жизни. «Я сошел с ума, нервная система на пределе. Разрывают противоречивые чувства, петь не хочется, гастролировать не хочется, общаться ни с кем не хочется, все раздражает!» — певец был в отчаянии. Чтобы привлечь внимание жены, Филипп якобы увлекся молодой певицей Анастасией Стоцкой, — в ней он видел Аллу. Его старания оказались тщетными. «Я говорила: «Знаешь, меня это уже не остановит, ничего не остановит». Он это, конечно, переживал. Но переживал не из-за того, что меня теряет, а за себя любимого», — вспоминала Примадонна.

Алле и Филиппу все же удалось сохранить теплые отношения — за девять лет брака они стали друг другу родными людьми. И если сейчас Примадонна счастлива с Галкиным, то Киркоров пока одинок. Он и не скрывает, что до сих пор любит свою королеву.