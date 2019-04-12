Алла Пугачева: «Три раза видела Киркорова пьяным. Это катастрофа»

Пугачева всегда откровенно рассказывала о личной жизни, порой делилась не самыми приятными моментами. Будучи замужем за Филиппом Киркоровым, Алла Борисовна открыто говорила, что ему категорически нельзя пить, пишет «Стархит».
В марте 94-го Алла Пугачева вышла замуж за Филиппа Киркорова. Регистрация брака прошла в Санкт-Петербурге, расписывал пару Анатолий Собчак. «Хорошо помню эту свадьбу, — рассказала Марина Юдашкина. — Причесывала ее, успокаивала, — Алла так волновалась».
Тогда Пугачева уже состоялась как звезда. Казалось, у нее было все, но для полного счастья Примадонне не хватало лишь одного: ребенка. Певица мечтала о сыне. После аборта, перенесенного в 80-х, звезда потеряла надежду стать мамой самостоятельно, но случилось чудо: Алла Борисовна забеременела. Радость была недолгой, произошел выкидыш. «Был бы мальчик. Если ничего не получится, буду рожать песни», — делилась она спустя несколько месяцев после трагедии.
Артистка всегда была откровенна с поклонниками. Так, певица открыто говорила, что Филиппу категорически нельзя пить спиртное.
В начале нулевых брак Филиппа и Аллы дал трещину. И дело было вовсе не в алкоголе. Тогда у Пугачевой появился новый фаворит — юморист Максим Галкин: «Появилось ужасное сексуальное влечение. Я от себя даже не ожидала».
Киркоров понимал, что теряет любимую женщину, но ничего не мог поделать — тот период стал переломным в его жизни. «Я сошел с ума, нервная система на пределе. Разрывают противоречивые чувства, петь не хочется, гастролировать не хочется, общаться ни с кем не хочется, все раздражает!» — певец был в отчаянии. Чтобы привлечь внимание жены, Филипп якобы увлекся молодой певицей Анастасией Стоцкой, — в ней он видел Аллу. Его старания оказались тщетными. «Я говорила: «Знаешь, меня это уже не остановит, ничего не остановит». Он это, конечно, переживал. Но переживал не из-за того, что меня теряет, а за себя любимого», — вспоминала Примадонна.
Алле и Филиппу все же удалось сохранить теплые отношения — за девять лет брака они стали друг другу родными людьми. И если сейчас Примадонна счастлива с Галкиным, то Киркоров пока одинок. Он и не скрывает, что до сих пор любит свою королеву.