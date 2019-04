В Таллинне выберут самую красивую женщину Эстонии с пышными формами

По результатам кастинга в финал конкурса прошли 10 участниц. Возраст финалисток от 21 до 51 года. Но их объединяет одно, желание показать, что женщина красива даже тогда, когда её параметры не вписываются в стандартные 90-60-90.

По словам руководителя Angel Models Agency Анны Микконен, агентство уже доказало, что женщина красива в любом возрасте, наши бабушки красавицы покорили красотой и талантом вселенную. Сам конкурс красоты моделей plus size будет таким же, как и «обычный». «Правда дефиле в купальниках зрители не увидят. В программе стандартный набор - выход в повседневной одежде, дефиле в вечерних нарядах, ответы на вопросы компетентного жюри, конкурс талантов. Женственность и красоту на конкурсе помогут подчеркнуть великолепные наряды от бренда Marina Rinaldi и фирмы Kostumeeria OÜ и её представителя Тамары Дзаманашвили, а макияж от магазина-салона Green Beauty сделает образ безупречным. Победительницам приготовлены ценные подарки от бренда косметики Bellapierre и Nano Asia”- поделилась Анна. “В ближайшее время на странице агентства в Фейсбук будет открыто голосование на титул любимицы публики, получившая больше всего “лайков” участница будет награждена короной и титулом Ms. Top of the World 2019 Plus Size people's choice. Фотосессию для участниц проведёт востребованный фотограф Татьяна Ойнус. Финалистки конкурса получат уникальную возможность представить страну на международном конкурсе красоты Ms. Top of the World 2019 Plus Size, который пройдёт осенью на Украине»,— добавила она.

По словам Миллы Карпиковой, одной из организаторов конкурса, финал Ms. Top of the World 2019 Plus Size пройдёт в последнее воскресенье апреля в клубе Prive. “День выбран не случайно, решили провести конкурс в воскресенье, шумные вечеринки отгремели в пятницу и субботу, самое время посетить светское мероприятие и провести воскресенье в компании красивых и интересных людей. Подготовка к конкурсу идёт полным ходом. Работа организатора на первый взгляд проста. На самом деле работы очень много. Нужно найти партнёров, подготовить короны, подарки, материалы. Если вы заинтересованы в сотрудничестве в рамках этого конкурса, то ждём ваших писем на электронную почту angelmodelseu@gmail.com. Работа с финалистками тоже отнимает много сил и времени. Стараемся подстроиться под всех. Участницы нашего конкурса уже победительницы, независимо от того, кому достанется главный титул Ms. Top of Estonia 2019 Plus Size и корона. Рады, что наши смелые и безусловно красивые участницы докажут всем, что красивы и активны не только длинноногие модели. Если говорить о самом конкурсе, то помимо выхода в повседневной одежде и дефиле в платьях, будет и тур талантов. Не будем открывать все тайны, но на этом этапе будет очень жарко!”, - сказала Милла.

Ведущие вечера - зажигательный и неповторимый Эдгар Гергель и модель, первая принцесса конкурса Future Fashion Faces World 2019 Ангелина Миссуро. Билеты на конкурс Ms. Top of the World 2019 Plus Size уже в продаже в Piletilevi.