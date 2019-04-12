Тилль Линдеманн впервые рассказал о романе со Светланой Лободой

Весной прошлого года 36-летняя Светлана Лобода во второй раз стала мамой, родив дочь. Несмотря на то, что имя отца малышки певица скрывает по сей день, большинство поклонников уверены, что им является солист Rammstein, 56-летний Тилль Линдеманн. Правда, ни сама Светлана, ни Тилль от официальных заявлений по поводу их романа стараются воздерживаться, чем еще больше интригуют общественность.

А на днях журналисты решили лично поинтересоваться у Линдеманна о его отношения с Лободой, на что певец ответил довольно уклончиво: