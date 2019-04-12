Тилль Линдеманн впервые рассказал о романе со Светланой Лободой

Поклонники певицы убеждены, что именно фронтмен группы Rammstein Тилль Линдеманн является отцом младшей дочери Светланы Лободы.
Весной прошлого года 36-летняя Светлана Лобода во второй раз стала мамой, родив дочь. Несмотря на то, что имя отца малышки певица скрывает по сей день, большинство поклонников уверены, что им является солист Rammstein, 56-летний Тилль Линдеманн. Правда, ни сама Светлана, ни Тилль от официальных заявлений по поводу их романа стараются воздерживаться, чем еще больше интригуют общественность.
А на днях журналисты решили лично поинтересоваться у Линдеманна о его отношения с Лободой, на что певец ответил довольно уклончиво:
"О нас очень много пишут и говорят, но это тайна двух людей. Я как джентльмен ни в коем случае не могу здесь ничего комментировать, поэтому от меня вы ничего не услышите", - заявил Тилль в интервьюЖАРА Magazine.