Пт, 12.04.2019
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Брат Джулии Робертс мечтает получить российское гражданство

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Актер Эрик Роберст

ФОТО: Frederic Kern / ZUMAPRESS.com

В фильмографии Эрика Робертса более двухсот семидесяти кинокартин. Своей улыбкой и отношением актер притягивает к себе окружающих. В честном разговоре со «СтарХитом» Эрик рассказал о любви к жизни.

Эрик Робертс сегодня очень востребован, поэтому он может позволить себе сниматься только в тех проектах, которые сам выберет. Актер не раз говорил о том, что работа приносит ему колоссальное удовольствие. Говорил актер и о России: «Я люблю Россию и россиян. Здесь люди, как в Соединенных Штатах — все имеют такой же юмор и отношение, такую же любовь к жизни. Это так по-американски. И Америка — такая русская для меня. Мне очень комфортно в России. Люди такие же дружелюбные, как в Америке. Я бы хотел иметь российское гражданство, только если есть возможность иметь двойное гражданство. Потому что я очень люблю мою страну».

«Я самый счастливый человек. Я работаю каждый день, по всему миру. Я работаю перед камерой, по крайней мере, 200 дней в году. Я очень счастлив, путешествую по миру бесплатно. Я люблю этот мир, люблю свою жену, люблю Россию и Америку. Очень люблю свою жизнь. Я такой везунчик и я рад это знать. Видео-продакшн менялся так много раз. Сейчас у каждого есть камера, каждый может снимать и все это делают. Если ты знаменитый и тебе не нравится сниматься, то ты можешь стать невостребованным. И мы должны принять то, что камеры повсюду – в телефоне, на дорогах — мы все знамениты», - подытожил Робертс.

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