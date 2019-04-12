Брат Джулии Робертс мечтает получить российское гражданство

Эрик Робертс сегодня очень востребован, поэтому он может позволить себе сниматься только в тех проектах, которые сам выберет. Актер не раз говорил о том, что работа приносит ему колоссальное удовольствие. Говорил актер и о России: «Я люблю Россию и россиян. Здесь люди, как в Соединенных Штатах — все имеют такой же юмор и отношение, такую же любовь к жизни. Это так по-американски. И Америка — такая русская для меня. Мне очень комфортно в России. Люди такие же дружелюбные, как в Америке. Я бы хотел иметь российское гражданство, только если есть возможность иметь двойное гражданство. Потому что я очень люблю мою страну».