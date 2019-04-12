Теперь мы знаем все: главные пороки знаков Зодиака!

Овен: эгоизм

Вы бываете очень зациклены на себе, хотя что скрывать — почти всегда. У вас есть тенденция использовать людей в своих целях, не задумываясь об их чувствах. Ваш знак заточен на достижение вершин, поэтому вы будете использовать любые средства.

Телец: упрямство

Когда вы загораетесь какой-то идеей, то вряд ли станете реагировать на советы других людей. Вы слишком верите в свою правоту и боитесь, что ее могут разрушить. Тельцам нравится быть правым во всем, поэтому ваше упрямство бывает слепым и необоснованным. Такое поведение в свою очередь создает для вас лишние проблемы.

Близнецы: двуличность

Как и полагает вашему знаку, вы очень любите вести двойную игру. Вряд ли кто-то из ваших друзей точно знает, что у вас на уме. Вы мастерски скрываете свою темную сторону и создаете для всех образ хорошего и отзывчивого человека.

Рак: лживость

Кто бы мог подумать, что этот нежный и чувственный знак может обладать каким-то минусом. Но вы не являетесь исключением. Ваш порок заставляет вас пользоваться слабыми местами других людей. Только вы не отдаете себе в этом отчета, так как считаете, что друзья должны делиться лучшим. К тому же вы из тех людей, кто никогда не возвращает долги.

Лев: нарциссизм

Вы не воспринимаете критику на свой счет по одной простой причине — лучше вас просто никого нет. Вам нравится внимание, даже если вы твердите всем вокруг про свою скромность. Хотя может это и не порок, а королевский характер Льва?

Дева: одержимость

Все, что вас интересует — перфекционизм. Это может касаться любой сферы вашей жизни. Вы слишком быстро становитесь зависимы от чего-либо, а потом отдаете все свои ресурсы на достижение идеального результата, и не слишком ясно, стоила ли игра свеч. Если вы убираетесь дома, то это может затянуться на весь день, потому что не должно остаться и пылинки.

Весы: лень

Даже самые важные дела вы будете решать в самую последнюю минуту. Ваше богатое воображение придумает тысячи отмазок и причин, чтобы отложить выполнение любых задач. Для вас важнее потратить время на себя любимого.

Скорпион: страсть

У женщин этого знака всегда невинный взгляд, но их воображение прокручивает множество откровенных сюжетов. Мужчины-Скорпионы не уступают в своей страсти, разница лишь в том, что они намного решительнее женщин в этом вопросе.

Стрелец: непостоянство

Вы всегда и во всем сомневаетесь. Любое достижение желаемой цели вызывает у вас недоумение. Кажется, что вы во всем ищете подвох. Особенно страдают от вашего непостоянства возлюбленные, так как время от времени вы сомневаетесь в них.

Козерог: трудоголизм

Ваш знак наделил вас способностью всегда двигаться вперед. Для вас не существует границ, любое препятствие или трудность вы воспринимаете как игру. Именно поэтому вы не знаете, что такое отдых, а большая часть жизни проходит на работе.

Водолей: поверхностность

Вы производите впечатление очень умного человека, так как вы очень любюознательны. Но именно это качество сыграло с вами злую шутку, так как вы не можете изучать что-то одно, вам надо всего по чуть-чуть. Как только у вас пропадает интерес к чему-то, вы сразу это бросаете. Надо сказать, что пропадает ваш интересно быстро и часто.

Рыбы: негативные зависимости