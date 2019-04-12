Вся в королеву! Как Меган Маркл скопировала образ бабушки мужа

Несмотря на то, что она все же позволяет себе смелые тренды и модные эксперименты, но в ее образах неизменно присутствуют элементы женственности и сдержанной изысканности. Безусловно, без прекрасных примеров не обошлось, поэтому нередко можно заметить сходство образов Меган с нарядами Кейт или, что даже чаще, Дианы.

Более того, она берет пример и с самой королевы Елизаветы II. Так, подобно ей, она начала использовать перчатки в виде аксессуара, пусть и не надевает их на руки, как делает Ее Величество. Но более удивительным стал тот факт, что один из нарядов Меган очень напомнил образ бабушки принца Гарри в далеком 2008 году! Тогда королева в Словакию надела длинное платье из парчи, расшитое в золотисто-кремовых тонах.