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  • Вся в королеву! Как Меган Маркл скопировала образ бабушки мужа

Вся в королеву! Как Меган Маркл скопировала образ бабушки мужа

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Britain's Queen Elizabeth II

ФОТО: Leon Neal / AFP

Меган Маркл смело можно называть отличницей королевской семьи, ведь она довольно быстро сумела полностью изменить свой стиль, стать более элегантной и консервативной.

Несмотря на то, что она все же позволяет себе смелые тренды и модные эксперименты, но в ее образах неизменно присутствуют элементы женственности и сдержанной изысканности. Безусловно, без прекрасных примеров не обошлось, поэтому нередко можно заметить сходство образов Меган с нарядами Кейт или, что даже чаще, Дианы. 

Более того, она берет пример и с самой королевы Елизаветы II. Так, подобно ей, она начала использовать перчатки в виде аксессуара, пусть и не надевает их на руки, как делает Ее Величество. Но более удивительным стал тот факт, что один из нарядов Меган очень напомнил образ бабушки принца Гарри в далеком 2008 году! Тогда королева в Словакию надела длинное платье из парчи, расшитое в золотисто-кремовых тонах.

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