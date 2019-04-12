Творог является одним из самых популярных и полезных кисломолочных продуктов. О его полезных свойствах знают дети и взрослые. А вот можно ли есть творог каждый день, не вредно ли это? Давайте узнаем, предлагает сайт «О онкологии».
Специалисты по правильному питанию одобряют ежедневно употребление кисломолочных продуктов, в том числе и творога. Ведь в нем содержится большое количество кальция, витаминов, минералов (калия, цинка, магния), казеина и белка.
- Регуляция обмена веществ. Это возможно благодаря витаминам группы В, входящим в состав данного продукта. Рибофлавин регулирует окислительно-восстановительные процессы, улучшает когнитивные функции. Витамин B12 необходим для полноценной работы нервной, пищеварительный систем и головного мозга. Пантотеновая кислота (витамин B5) необходима для синтеза и метаболизма белков, жиров, углеводов и аминокислот.
- Укрепление мышечного корсета и наращивания мышечной массы. Спортсменам творог желательно употреблять перед сном. Незаменимые аминокислоты и протеин (белок) помогают быстро восстановить потраченную энергию, способствуют активному росту мышц, подавляют аппетит.
- Нормализация функций женской половой системы. Этот кисломолочный продукт поддерживает необходимый уровень эстрогенов, защищает от рака груди и яичников. Кальций, входящие в состав творога, укрепляет зубы, ногти, кости, профилактирует остеопороз.
- Снижение уровня сахара в крови. При диабете 1 или 2 типа творог является разрешенным продуктом. При ежедневном употреблении его в пищу нормализуется содержание глюкозы в крови. Нежирный продукт (0% – 1,5%) помогает снизить лишний вес, является основным источником белка и витаминов.
- Профилактика заболеваний сердечно – сосудистой системы. Микроэлементы (магний, калий) укрепляют сосуды, регулируют артериальное давление, нормализуют обменные процессы в миокарде. Творог препятствует образованию тромбов, нормализует ритм сердца, профилактирует развитие сердечных аритмий. Для достижения подобного эффекта необходимо потреблять в сутки не менее 200 гр. этого продукта.
- Снижение риска развития острых нарушений мозгового кровообращения (инсультов). Употребление творога и других кисломолочных блюд служат эффективной профилактикой атеросклеротических процессов в крупных и мелких сосудах. Творог нормализует уровень холестерина, снижает отложение холестериновых бляшек на сосудистых стенках.
Вред творога
Свежий и качественный творог полностью безвреден. Добавление в каждодневный рацион кисломолочных продуктов способно принести человеку только пользу. Однако следует помнить, что в этом продукте содержится большое количество соли. Поэтому его ограничивают при заболеваниях почек (хроническом пиелонефрите, гломерулонефрите, почечной недостаточности).