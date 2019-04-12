Аноним разоблачил жену священника, опубликовав ее личные фото

Аноним с "Пикабу", не стесняясь в выражениях, описал всем интересующимся в теме ситуацию Оксаны. Пользователь рассказал, что девушка занимается косметологией, открыла собственный бьюти-салон, а самое главное — участвовала в конкурсе красоты "Ты уникальна", который проходил во время Великого поста.

Анонимный юзер не забыл проехаться и по мужу Оксаны — отцу Сергию, который якобы вместе с женой ездил отдыхать на Барбадос. В комментариях пользователи, как всегда, разделились. Кто-то утверждал, что Оксана не имеет никакого отношения к Церкви, поэтому вольна заниматься чем угодно. А кто-то поддержал анонима, заявив, что священнослужители — это "альтернативные чиновники".

ФОТО: Instagram/kosmetolog.magnitogorsk

Скрываясь от нападок, Оксана закрыла профиль в соцсети "ВКонтакте", но оставила открытым свой рабочий — в "Инстаграме". После этого ситуацию решил прокомментировать сам отец Сергий. Мужчина отметил, что его жена занимается любимым делом и бросать косметологию не собирается.