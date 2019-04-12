«У меня не получилось»: Настя Ивлеева рассказала, как лишилась невинности

При этом Ивлеева остается достаточно скрытным человеком. Она не любит откровенничать о личной жизни и предпочитает не комментировать свои романы.

Именно поэтому рассказ Анастасии о ее первой любви так заинтересовал поклонников. Как оказалось, звезда встретила мужчину мечты еще в 17-летнем возрасте. Воспоминаниями о том чувстве Ивлеева поделилась во время разговора с Андреем Бедняковым. «Ты же знаешь, как это бывает в первый раз. Погружаешься в человека полностью. Мы были вместе года полтора. В первый раз мы расстались из-за какой-то глупости. Потом спустя месяц я поняла, что люблю его, что совершила ошибку. Полгода его добивалась, и мы возобновили общение. А буквально через неделю он сказал, что не любит меня. Это, конечно, был удар», — призналась звезда.

Именно с этим молодым человеком Ивлеева лишилась невинности. Телеведущая не стала раскрывать подробности о первом сексе, но призналась, что это был не самый романтичный момент.

Все девочки мечтают лишиться девственности красиво, как принцессы. Но у меня не получилось. Это было с любимым человеком, а остальное вас не касается,

— заявила Анастасия.

Сейчас в личной жизни у звезды все в порядке. Она неоднократно рассказывала о том, как счастлива рядом с рэпером Элджеем. По словам Ивлеевой, избранник не только удовлетворяет ее в постели, но еще и является интересным собеседником. Даже ссоры у влюбленных происходят редко, ведь Анастасия старается не реагировать на провокации и ведет себя, как взрослый и здравомыслящий человек.

Я не ссорюсь со второй половиной. Я живу с такой адекватной и гуманной позицией, что просто не ссорюсь с людьми. Я считаю, что это глупо кричать, бить посуду,