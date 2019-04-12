Видео: Наталья Фриске собирается вернуться на сцену в образе своей сестры Жанны?

Жанна Фриске ушла из жизни почти 4 года назад, однако о ней говорят и вспоминают до сих пор. Ни для кого не секрет, что поклонники любили Жанну. Ее младшая сестра ранее тоже выступала на сцене. Она была одной из участниц группы «Блестящие». Карьера певицы у Натальи не задалась. Пользователи думают, что в скором времени девушка хочет заменить Жанну на сцене, дабы почтить память родственницы. Источники сообщают, что Фриске-младшая даже наняла репетитора по вокалу.