Видео: Наталья Фриске собирается вернуться на сцену в образе своей сестры Жанны?

Сестра Жанны Фриске Наталья, у которой в свое время не сложилась карьера певицы, сейчас делает все, чтобы вернуться на сцену. Пользователи считают, что Наталья пытается быть похожей на свою старшую сестру, прибегая даже к пластике, пишет СоцИнформБюро.
Жанна Фриске ушла из жизни почти 4 года назад, однако о ней говорят и вспоминают до сих пор. Ни для кого не секрет, что поклонники любили Жанну. Ее младшая сестра ранее тоже выступала на сцене. Она была одной из участниц группы «Блестящие». Карьера певицы у Натальи не задалась. Пользователи думают, что в скором времени девушка хочет заменить Жанну на сцене, дабы почтить память родственницы. Источники сообщают, что Фриске-младшая даже наняла репетитора по вокалу.
По мнению поклонников Фриске-старшей, младшая сестра с каждым годом становится все больше похожа на Жанну. Некоторые даже предположили, что она воспользовалась услугами пластического хирурга, чтобы максимально приблизить свою внешность к внешности сестры.
Пользователи уверены, что выход Натальи на сцену может дать поклонникам Жанны иллюзию того, что вернулась их любимая певица.
Одна из операций Натальи даже подтвердилась. Она сама поделилась, что делала процедуру липосакции для коррекции фигуры. Снимки девушки в Instagram набирают большое количество комментариев.
Последняя видеозапись в блоге Натальи даже напомнила многим клип Жанны. Сама девушка пока никак не комментирует эти перемены.