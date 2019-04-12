Аллу Пугачеву срочно прооперировали в Москве

В преддверии грандиозного шоу певица старается беречь голосовые связки и тщательно следить за здоровьем — для этого она принимает специальные лекарства. Правда, ими старается не увлекаться — лишняя «химия», по ее словам, вряд ли будет полезной для организма.

К слову, Алла Борисовна и не скрывает, что с удовольствием спела бы под фонограмму. «С удовольствием, может быть, сделала бы это, чтобы пощадить себя. Но, во-первых, я не попадаю никогда в фонограмму, а во-вторых, совершенно другая энергетика. Лучше я захриплю, лучше я слова забуду, чем вот это стерилизованное все выдавать. Впрочем, к мифам о себе мне не привыкать», — подытожила Пугачева.