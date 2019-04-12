Аллу Пугачеву срочно прооперировали в Москве
Считанные дни остались до юбилейного концерта Примадонны. Петь на нем Алла Пугачева будет исключительно вживую. Ради того, чтобы решить проблему с голосом, Алла Борисовна решилась на операцию, сообщает Стархит.
Как только стало известно о юбилейном концерте Аллы Пугачевой, многие стали возмущаться, мол, Примадонна уже не та, да и голос ее оставляет желать лучшего. Кто-то и вовсе уверенно заявлял, что петь артистка собирается под фонограмму. «Кто-то передал кому-то эту информацию, что я все песни записала, — артистка в курсе слухов. — И началось. Но это правда, я действительно записала песни, причем левой ногой, чтобы репетировать, чтобы музыканты могли послушать, знать, какой темпоритм. Картина какая-то должна же быть. Я не студийная певица».
Алла Борисовна не собирается отрицать, что с годами ее вокальные данные изменились не в лучшую сторону, но она сделала все, чтобы порадовать поклонников живым пением. Так, чтобы решить проблему с голосом, звезда легла на обследование в одну из израильских клиник. В итоге местные врачи настояли на операции.
В преддверии грандиозного шоу певица старается беречь голосовые связки и тщательно следить за здоровьем — для этого она принимает специальные лекарства. Правда, ими старается не увлекаться — лишняя «химия», по ее словам, вряд ли будет полезной для организма.
К слову, Алла Борисовна и не скрывает, что с удовольствием спела бы под фонограмму. «С удовольствием, может быть, сделала бы это, чтобы пощадить себя. Но, во-первых, я не попадаю никогда в фонограмму, а во-вторых, совершенно другая энергетика. Лучше я захриплю, лучше я слова забуду, чем вот это стерилизованное все выдавать. Впрочем, к мифам о себе мне не привыкать», — подытожила Пугачева.