Встречайте! Скандальная эстонская светская львица Трийн Тулев вернулась

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Напомним, что скандальную славу Трийн приобрела в 2016 году, после того, как издатель изъял из продажи и уничтожил весь тираж ее книги.

Такая беспрецедентная для Эстонии инициатива была проявлена издательством после того, как бывший сожитель автора Расмус Весилоо, осужденный за избиение женщины и являющийся одним из главных героев книги, обратился в издательство с жалобами, утверждая, что Тулев неоднократно лжет в автобиографии в его адрес.

Когда выпустившее книгу издательство стало разбираться в этом деле, выяснилось, что женщина не в состоянии доказать целый ряд обвинений в применении насилия со стороны бывшего сожителя.

«Поскольку Весилоо уже был осужден в уездном суде, то мы поверили, что все написанное в книге достоверно. Однако выяснилось, что Трийн Тулев описывала в книге случаи, которые не являются подлинными или доказуемыми», – пояснил исполнительный директор Ajakirjade Kirjastus Тыну Вяэт.

Например, Тулев не в состоянии доказать, что в том или ином случае Весилоо действительно употреблял наркотики. Справедливости ради стоит отметить, что и Весилоо, в свою очередь, трудно доказать обратное.

«Трийн Тулев утверждает, что все это правда. Расмус Весилоо говорит, что все неправда. По оценкам юристов, все эти факты очень трудно доказуемы», – сообщил Вяэт.