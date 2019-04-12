Весь эстонский бомонд собрался посмотреть на новую коллекцию Тийны Талумеэс «73»
11 апреля на пивоварне Põhjala эстонский дизайнер Тийна Талумеэс представила свою весеннюю коллекцию «73». 73 - это не только год рождения Тийны, но и ретроспективный взгляд на моду тех лет.
Дизайнер великолепно передала настроение 70-х, и модели, выходившие на подиум, напоминали тех, кто сиял на страницах знаменитого и популярного модного журнала Siluett.
«Помню, когда мне было три года, я с восхищением рассматривала платья своей мамы. Это было мое первое знакомство с модой и прикосновение к этому волшебному миру, - вспоминает Тийна Талумеэс. - В гардеробе мамы были платья макси, в полоску, разноцветные блестящие блузки, завязывающиеся на шее бантами, гипюровые короткие платья, брюки-клеш и золотые туфли на платформе. Я пошла в школу в 80-е, и в моде настали веселые времена. До сих пор я помню мамину одежду - яркую, как и мои эмоции восхищения. Потом я узнала про Джейн Биркин, Твигги и других икон моды, и моя фэшн-картинка того времени сформировалась окончательно. На этих воспоминаниях и основана моя коллекиця «73».
Коллекция - это настоящая цветотерапия. Много ярких, даже вырвиглазных цветов, причудливых принтов на шелковых тканях, на которых изображены наивные рисунки в стиле 70-х годов, принтов в виде губ, расположенных на платьях по всему телу. Много любимого дизайнером плиссе и кружевных платьев. Но они не обтягивают женщину, как вторая кожа, а дают возможонсть двигаться свободно и шагать размашисто. Мы же помним, что 70-е годы - это начало борьбы женщин за свои права, поэтому и одежда становилась все более и более функциональной. Отсюда и ширкоие брюки, и резинка на талии (лишние килограммы не так уж страшны). Женщина 70-х - это смелая и прямолинейная женщина, но на ее одежде есть вышивка в виде сердца. Улавливаете настроение?