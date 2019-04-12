Весь эстонский бомонд собрался посмотреть на новую коллекцию Тийны Талумеэс «73»

Дизайнер великолепно передала настроение 70-х, и модели, выходившие на подиум, напоминали тех, кто сиял на страницах знаменитого и популярного модного журнала Siluett.

«Помню, когда мне было три года, я с восхищением рассматривала платья своей мамы. Это было мое первое знакомство с модой и прикосновение к этому волшебному миру, - вспоминает Тийна Талумеэс. - В гардеробе мамы были платья макси, в полоску, разноцветные блестящие блузки, завязывающиеся на шее бантами, гипюровые короткие платья, брюки-клеш и золотые туфли на платформе. Я пошла в школу в 80-е, и в моде настали веселые времена. До сих пор я помню мамину одежду - яркую, как и мои эмоции восхищения. Потом я узнала про Джейн Биркин, Твигги и других икон моды, и моя фэшн-картинка того времени сформировалась окончательно. На этих воспоминаниях и основана моя коллекиця «73».