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Чудны дла твои, господи! Родился ребенок от трех родителей

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Младенец. Иллюстративное фото

ФОТО: Andriy Popov / PantherMedia / Andriy Popov

В Греции родился мальчик, у которого сразу три биологических родителя, пишет BBC. Ребенок здоров и весит 2,9 кг.

К врачам обратилась 32-летняя женщина, которая не смогла забеременеть в результате четырех ЭКО. Команда греческих и испанских ученых из компании Embryotools использовала метод цитоплазматической замены, чтобы помочь ей.

В яйцеклетку будущей матери, кроме сперматозоидов отца, перенесли цитоплазму из донорской яйцеклетки другой женщины. Эмбрион получил от третьего родителя митохондрии — клеточные структуры, которые отвечают за производство энергии.

Эта методика была разработана американскими учеными, чтобы помочь семьям с генетическими митохондриальными заболеваниями. В Embryotools рассказывают, что в настоящий момент к имплантации готовы еще восемь эмбрионов. «Мы очень гордимся тем, что можем дать женщинам с редкими генетическими заболеваниями возможность иметь здорового ребенка», — говорят врачи.

Но у некоторых экспертов эта процедура вызывает много этических вопросов. В 2015 году Конгресс США запретил применять ее на территории страны. Поэтому первые дети от трех родителей появились на свет там, где нет такого жесткого регулирования — в Мексике и на Украине.

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