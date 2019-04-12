Чудны дла твои, господи! Родился ребенок от трех родителей

К врачам обратилась 32-летняя женщина, которая не смогла забеременеть в результате четырех ЭКО. Команда греческих и испанских ученых из компании Embryotools использовала метод цитоплазматической замены, чтобы помочь ей.

В яйцеклетку будущей матери, кроме сперматозоидов отца, перенесли цитоплазму из донорской яйцеклетки другой женщины. Эмбрион получил от третьего родителя митохондрии — клеточные структуры, которые отвечают за производство энергии.

Эта методика была разработана американскими учеными, чтобы помочь семьям с генетическими митохондриальными заболеваниями. В Embryotools рассказывают, что в настоящий момент к имплантации готовы еще восемь эмбрионов. «Мы очень гордимся тем, что можем дать женщинам с редкими генетическими заболеваниями возможность иметь здорового ребенка», — говорят врачи.