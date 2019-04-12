«Ей хотелось счастья»: Киркоров впервые рассказал о выкидыше Пугачевой

Филипп Киркоров и Алла Пугачева, находясь в браке, пытались завести общего ребенка. Тогда Киркорову было 27 лет, а Пугачевой — 49. Тем не менее певица решила не прибегать к помощи суррогатной матери и попыталась выносить ребенка самостоятельно. В 1996 году она забеременела, пишет Wmj.ru.
«Алла Борисовна об этом говорила, что-то подняла… или кого-то подняла, и выкидыш был», — цитирует отца Филиппа Бедроса Киркорова НТВ. Самому Филиппу нелегко вспоминать об этом.
«Ну что об этом говорить, не получилось, на все воля Божья. Не получилось, значит, так должно было случиться. Она хотела, даже не столько я, сколько она хотела. Я не понимал, а вот ей хотелось этого счастья», — с грустью вспоминает Филипп Киркоров.
Сейчас Алла Пугачева замужем за шоуменом Максимом Галкиным, они воспитывают рожденных суррогатной матерью близнецов Лизу и Гарри. У Киркорова после развода тоже появились дети — дочь Алла-Виктория и сын Мартин-Кристин.