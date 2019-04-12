«Ей хотелось счастья»: Киркоров впервые рассказал о выкидыше Пугачевой

«Ну что об этом говорить, не получилось, на все воля Божья. Не получилось, значит, так должно было случиться. Она хотела, даже не столько я, сколько она хотела. Я не понимал, а вот ей хотелось этого счастья», — с грустью вспоминает Филипп Киркоров.