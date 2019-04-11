Фото и видео: Николай Дроздов научил Таллинн смеяться, петь и плясать

Голос телеведущего программы «В мире животных» не узнать невозможно. Эти знакомые с детства нотки доверительно-улыбчивого, заботливо-любовного повествования слышатся в его голосе неизменно, когда он говорит о братьях наших меньших. Однако в Таллинн Николай Дроздов приехал, чтобы рассказать о происхождении Вселенной и Земли.

ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

За три часа лекции, точнее, доверительной беседы, Николай Дроздов делился не только научными знаниями, но и воспоминаниями, шутками, размышлениями. Удивительно, но в зале находились даже годовалые малыши. В конце вечера легендарный телеведущий отвечал на вопросы из зала, которые зрители в течение всего выступления приносили ему на бумажках.

Дроздов хитро заулыбался, когда достал записку с вопросом: «А вы на самом деле любите животных?»

«Я хорошо люблю животных, но людей люблю больше!» – ответил Дроздов.

ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Впрочем, доброту он называет одним из секретов хорошего самочувствия. 81-летний телеведущий признался, что уже лет сорок занимается йогой, а еще поделился секретами долголетия. А это – умеренное питание и физическая активность. Телеведущий посоветовал на протяжении всей жизни стараться сохранять свой студенческий вес, ну и самое главное – смеяться, петь и плясать!