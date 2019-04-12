Гороскоп на 12 апреля: Овна ждут любовные победы, а Тельцу день подарит массу романтики

Хоть 12 апреля считается Днем космонавтики, строить грандиозные планы и прорываться сквозь тернии к звездам астрологи Zen.yandex.ru не советуют.
Козерогу представится шанс завершить давний проект и даже получить от этого не только моральное, но и материальное удовлетворение. День будет утомительным и сумбурным, но это не помешает добиться желаемого результата. Многие Козероги могут прийти к выводу, что их не любят. Звезды говорят: не спешите с выводами.
Водолею астролог рекомендует не суетиться, лучше – плыть по течению, которое вынесет туда, куда следует, и в нужное время. Надо стараться рационально расходовать силы, избегать перегрузок. Ситуация на любовном фронте изменится до неузнаваемости и преподнесет вам немало сюрпризов
Рыбам сейчас важно не форсировать события, не подвергать себя неоправданному риску, решив взять слишком большую высоту. Прямота и целеустремленность помогут достичь желаемого успеха в профессиональной сфере. Звезды рекомендуют держать чувства при себе, сейчас не время выяснять отношения.
У Тельца отличный период для завершения ранее нереализованных дел, улучшения отношений с окружающими. Только следует воздержаться, сохранять тактичность. День подарит вам массу романтики при условии, что вы будете готовы к новым поворотам событий.
Близнецам астролог советует не перегружаться работой. При этом удастся быстро и эффективно решить все неотложные дела без особого напряжения. Свободные представители этого знака с головой окунутся в романтическую жизнь.
У Льва благоприятный период для карьерного роста. Правда, придется заняться повышением своей профессиональной компетентности. От помощи окружающих тоже не стоит отказываться. Многие Львы почувствуют новый этап в любовной или семейной жизни.
Деве полезно тщательнее анализировать происходящие события, опираясь на жизненный опыт и логику, не поддаваться чужому мнению. Свободным представителям знака звезды говорят, что ваше счастье будет полностью зависеть от вашей открытости новым впечатлениям.
Скорпиону следует объективно оценивать собственные возможности, планировать стоит только то, что в данный момент по силам. Желательно вести себя сдержанно, слушать внимательно окружающих. В этот день у вас неожиданно откроются глаза на романтическую ситуацию, и вы измените взгляд на отношения.
Стрельцу стабильность жизненного уклада и оптимистическое настроение позволят легко проскользнуть через препятствия и выйти победителем практически из любой ситуации. Только желательно никуда не опаздывать, непунктуальность может стать причиной проблем. Влюбленные Стрельцы будут в этот день к своему избраннику особенно требовательны и капризны.