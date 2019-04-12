Гороскоп на 12 апреля: Овна ждут любовные победы, а Тельцу день подарит массу романтики

Козерогу представится шанс завершить давний проект и даже получить от этого не только моральное, но и материальное удовлетворение. День будет утомительным и сумбурным, но это не помешает добиться желаемого результата. Многие Козероги могут прийти к выводу, что их не любят. Звезды говорят: не спешите с выводами.

Водолею астролог рекомендует не суетиться, лучше – плыть по течению, которое вынесет туда, куда следует, и в нужное время. Надо стараться рационально расходовать силы, избегать перегрузок. Ситуация на любовном фронте изменится до неузнаваемости и преподнесет вам немало сюрпризов

Рыбам сейчас важно не форсировать события, не подвергать себя неоправданному риску, решив взять слишком большую высоту. Прямота и целеустремленность помогут достичь желаемого успеха в профессиональной сфере. Звезды рекомендуют держать чувства при себе, сейчас не время выяснять отношения.

Овну гарантирован успех, если взять на себя инициативу. Тем более расположение звезд обещает благосклонность начальства и коллег. Этот день приготовил вам немало сюрпризов и любовных побед, особенно это коснется тех, кто втянут в любовный треугольник.

У Тельца отличный период для завершения ранее нереализованных дел, улучшения отношений с окружающими. Только следует воздержаться, сохранять тактичность. День подарит вам массу романтики при условии, что вы будете готовы к новым поворотам событий.

Близнецам астролог советует не перегружаться работой. При этом удастся быстро и эффективно решить все неотложные дела без особого напряжения. Свободные представители этого знака с головой окунутся в романтическую жизнь.

Раку сейчас полезно по-новому подойти к решению привычных задач. Любимый человек преподнесет неожиданный сюрприз. Тем, кто влюблен, звезды обещают много приятных минут, ласки и тепла.

У Льва благоприятный период для карьерного роста. Правда, придется заняться повышением своей профессиональной компетентности. От помощи окружающих тоже не стоит отказываться. Многие Львы почувствуют новый этап в любовной или семейной жизни.

Деве полезно тщательнее анализировать происходящие события, опираясь на жизненный опыт и логику, не поддаваться чужому мнению. Свободным представителям знака звезды говорят, что ваше счастье будет полностью зависеть от вашей открытости новым впечатлениям.

Весы смогут справиться со всеми спорными вопросами. Если есть желание поменять работу, то сейчас самое подходящее время. Астролог советует полагаться на свою интуицию. Влюбленным Весам придется не раз доказывать своей второй половинке преданность и любовь.

Скорпиону следует объективно оценивать собственные возможности, планировать стоит только то, что в данный момент по силам. Желательно вести себя сдержанно, слушать внимательно окружающих. В этот день у вас неожиданно откроются глаза на романтическую ситуацию, и вы измените взгляд на отношения.