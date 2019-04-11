Психолог для лохов. Бывшая сотрудница Михаила Лабковского жестко припечатала своего экс-босса и тех, кто его слушает

В разоблачительном тексте для журнала Snob она назвала Лабковского «психологом для лохов».

По словам Санаевой, все, что говорит и делает Михаил, мало относится к его профессиональной деятельности. Специалист просто умело использует свое ораторское мастерство, придумывая емкие, но банальные фразы. Все эти очевидные истины, утверждает Полина, направлены на выкачивание денег из женщин «с кризисом среднего возраста».

Также Санаева рассказала, в чем заключалась ее работа, когда она сотрудничала с психологом. «У Лабковского проблем со словами не было. Говорит он много, уверенно, формулировками так и сыплет. Оставалось придать всему этому форму, востребованную в информационном пространстве — нарезать на короткие цитаты-посты, цитаты объединить в колонки (для Snob), колонки — в книгу («Хочу и буду»). И чтоб не длинно, не нудно и противоположно установкам, закрепленном в общественном сознании», — призналась Полина.

Такая подача возымела успех, и через некоторое время к Лабковскому было буквально не пробиться. Из-за высокой востребованности Михаил «наплевал на профессиональную репутацию и выбрал деньги».

«Уже два года, как я не работаю с Лабковским, а истерия продолжается. Его радикальные советы в разных комбинациях и с разными заголовками перепечатываются всеми возможными ресурсами — женскими, родительскими, развлекательными и деловыми. Михаил дает публичные консультации, выступает в СМИ, повышает стоимость своих услуг, торгует розовенькими свитшотами с цветочками и своими портретами. Человек наплевал на профессиональную репутацию и выбрал деньги. Это его право. Но непонятно почему тысячи людей позволяют обращаться с собой, как с лохами», — написала Санаева.

После Полина заявила, что после ухода из команды Лабковского чувствует угрызения совести, так как лично помогла психологу «проложить путь к сознанию масс». Кроме того, девушку искренне удивляет, что люди доверяют так называемым коучам, даже не интересуясь их образованием. По ее словам, у многих «экспертов» нет соответствующих дипломов.