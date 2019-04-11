Вы только посмотрите! Серия голых фото этой модели привела ее известного отца в бешенство

Чтобы в очередной раз доказать фанатам, что на Бали она не только отдыхает, Алеся выложила несколько фото в обнаженном виде. Скажем сразу, подписчики отнеслись к такому пиршеству неоднозначно, пишет Life.ru.
Видимо, решив, что идет верным курсом, Алеся Кафельникова продолжила выкладывать провокационные фото. Всего за пару часов 20-летняя модель умудрилась выложить восемь ню-снимков. В подписи к ним девушка указала лишь имя фотографа — Анастасия Лазуренко.
Instagram
Instagram
Алеся Кафельникова
Снимки были сделаны в ретро-стиле с эффектом пленочного фотоаппарата. Некоторые подписчики оценили элегантность и художественность фото, а вот некоторые — нет. Многие отметили, что Алеся обладает не таким телом, которое стоит оголять для фото. А также кто-то предположил, что девушка снова находится под воздействием каких-либо препаратов, поэтому и выкладывает подобные снимки.
Алеся Кафельникова