Вы только посмотрите! Серия голых фото этой модели привела ее известного отца в бешенство

Алеся Кафельникова Instagram

Видимо, решив, что идет верным курсом, Алеся Кафельникова продолжила выкладывать провокационные фото. Всего за пару часов 20-летняя модель умудрилась выложить восемь ню-снимков. В подписи к ним девушка указала лишь имя фотографа — Анастасия Лазуренко.

Снимки были сделаны в ретро-стиле с эффектом пленочного фотоаппарата. Некоторые подписчики оценили элегантность и художественность фото, а вот некоторые — нет. Многие отметили, что Алеся обладает не таким телом, которое стоит оголять для фото. А также кто-то предположил, что девушка снова находится под воздействием каких-либо препаратов, поэтому и выкладывает подобные снимки.