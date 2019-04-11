Булимия и сексуальные домогательства: модель из Прибалтики рассказала об ужасах модельного бизнеса

Как отметила Луизе, движение Mee Too, сторонники которого делятся историями о пережитом сексуальные насилии и домогательствах, сегодня очень популярно, но необходимо больше говорить и о пищевых расстройствах среди манекенщиц.

Девушка призналась, что прошло четыре года, прежде чем она наконец смогла открыто рассказать о том, что она пережила в мире моды, пишет RusTVnet.

Когда Луизе было 14 лет, ее агентство в Латвии велело ей сбросить вес.

Сначала расстройство пищевого поведения проявлялось в том, что модель просто морила себя голодом, а затем у нее на два года пропала менструация.

После этого Луизе немного прибавил в весе – она стала на полсантиметра «толще», чем требовалось по контракту, и тогда в агентстве ей пригрозили, что не выплатят гонорар.

Из-за такого давления модели пришлось после каждого приема пищи вызывать у себя рвоту. Это продолжалось до тех пор, пока она не забеременела своей дочерью Стеллой.

«Да, я страдал от булимии около восьми лет», – честно призналась Луизе.

Кроме того, по словам модели, она пережила и сексуальные домогательства, правда, в подробности на сей счет в своем обращении она вдаваться не стала.

«Я чувствую себя виноватой в том, что все эти годы поддерживала искусственную красоту, заставляя других женщин ощущать себя неуверенно»,

- заявила Луизе, призывая своих коллег тоже высказаться на эту тему.