Чт, 11.04.2019
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  • Красивая пара! Звезда мирового ралли позирует с невестой из Эстонии

Красивая пара! Звезда мирового ралли позирует с невестой из Эстонии

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Jaana Vallmann

ФОТО: Jaana Vallmann/ Instagram

Невеста знаменитого испанского автогонщика Даниэля Сордо опубликовала совместный снимок в своем Instagram. Снимок наполнен нежностью и любовью.

Эстонка Яана Валлманн сейчас находится со своим возлюбленным в Андорре. Пара позирует на фоне красивых пейзажей. Также на фотографии фигурирует ярко-желтый внедорожник, на котором, по всей видимости, влюбленные и путешествуют.

Еще в январе портал  Elu24 писал, что сердце испанского автогонщика Сордо было покорено прекрасной эстонкой. Хотя Яана Валлманн сейчас проживает за границей, иногда вместе со своим женихом они приезжают в гости в Эстонию. 

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