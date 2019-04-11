Красивая пара! Звезда мирового ралли позирует с невестой из Эстонии

Эстонка Яана Валлманн сейчас находится со своим возлюбленным в Андорре. Пара позирует на фоне красивых пейзажей. Также на фотографии фигурирует ярко-желтый внедорожник, на котором, по всей видимости, влюбленные и путешествуют.

Еще в январе портал Elu24 писал, что сердце испанского автогонщика Сордо было покорено прекрасной эстонкой. Хотя Яана Валлманн сейчас проживает за границей, иногда вместе со своим женихом они приезжают в гости в Эстонию.