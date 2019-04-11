Видео с места событий: чем в Таллинне ночью занимаются приезжие студенты?

По словам иностранных студентов, проживающих и обучающихся в Эстонии, они каждую среду в таллиннском клубе Münt они отрываются так, что на следующий день ничего не помнят. Репортер телепередачи «Õhtu» Хеэлия Силламаа посетила одну из таких вечеринок, чтобы увидеть все своими глазами...
«Последние две недели я искала иностранных студентов, которые показали бы мне, как они кутят в Эстонии. Никто показывать не захотел. Но пойдем, посмотрим!», - приглашает Хеэлия.
«Я не помню ничего из того, что творилось в среду», - рассказал студент из Португалии Хавьер.
Вечеринка в самом разгаре. К слову, в Facebook это мероприятие рекламируют как вечеринку для студентов по программе ERASMUS.
«Студенты по программе ERASMUS приходят сюда каждую среду», - говорит один из студентов, а его спутница отмечает, что правило это существует уже давно. И все иностранные студенты, которые проживают в общежитии, это правило соблюдают.
Как выяснилось, иностранные студенты предпочитают отдыхать в компании таких же приезжих, потому что вечеринки, которые посещают местные жители, обходятся слишком дорого.
Горячие поцелуи, напитки за 2 евро и никаких эстонцев!
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