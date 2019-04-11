Видео с места событий: чем в Таллинне ночью занимаются приезжие студенты?

«Последние две недели я искала иностранных студентов, которые показали бы мне, как они кутят в Эстонии. Никто показывать не захотел. Но пойдем, посмотрим!», - приглашает Хеэлия.

«Я не помню ничего из того, что творилось в среду», - рассказал студент из Португалии Хавьер.

Вечеринка в самом разгаре. К слову, в Facebook это мероприятие рекламируют как вечеринку для студентов по программе ERASMUS.

«Студенты по программе ERASMUS приходят сюда каждую среду», - говорит один из студентов, а его спутница отмечает, что правило это существует уже давно. И все иностранные студенты, которые проживают в общежитии, это правило соблюдают.

Как выяснилось, иностранные студенты предпочитают отдыхать в компании таких же приезжих, потому что вечеринки, которые посещают местные жители, обходятся слишком дорого.

Горячие поцелуи, напитки за 2 евро и никаких эстонцев!