Пять признаков силиконовой груди: теперь тебя не обдурить!

Нью-йоркский пластический хирург Норман Роу дает тебе пять простых советов, как по одному только взгляду на женскую грудь определить ее состав.
Итак, журнал Men's Health пишет, что первый признак такой.
Они слишком близко друг к другу
У большинства женщин расстояние между правой и левой грудью составляет 5–7,5 см, но имплантаты существенно сокращают этот промежуток. Если ее сиськи почти соприкасаются, то, скорее всего, они ненастоящие. «Когда хирурги ставят имплантаты, в большинстве случаев они просто всовывают их под кожу и делают груди ближе друг другу», — поясняет Роу.
Они слишком высоко
Еще один признак, который полностью выдает силикон: молочные железы расположены слишком высоко. «Обычно они должны быть в районе подмышек, но не слишком качественная пластика, когда имплантаты всовываются со стороны подмышек, задирает грудь вверх», — говорит Роу. Это особенно видно, когда женщина в купальном костюме, а не в бюстгальтере с эффектом пуш-ап.
Они выглядят как дыни
«Естественная форма груди похожа скорее на грушу или каплю, а если это скорее круглая дыня, то в дело наверняка пошел силикон», — продолжает раскрывать секреты Роу. Это связано с идеально круглой формой самих имплантатов — в отличие от настоящей груди, которая является более плотной снизу.
Видны шрамы
Пластические хирурги в основном используют четыре точки для установки имплантатов, и в любом случае после операции остаются шрамы. Присмотрись к области примерно в сантиметре над ее пупком, под грудями, около сосков (но для этого она должна быть топлес) и в районе подмышек. И если шрам на животе может быть от чего-то еще, то в районе груди и подмышек — это почти наверняка след установки силикона.
Слышен хлюп
Для этого тебе может потребоваться стетоскоп (или просто полная тишина), но тем не менее этот способ работает: женщины с имплантатами, содержащими солевой раствор вместо силикона, иногда производят хлюпающий звук при движении. «Если наполнить имплантат не полностью, останется воздушный карман, который и производит звук. На улице его, конечно, не услышишь, но в интимной обстановке вполне», — объясняет Роу. А мы всегда говорили: к женщине иногда нужно прислушиваться.