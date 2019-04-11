Пять признаков силиконовой груди: теперь тебя не обдурить!

Итак, журнал Men's Health пишет, что первый признак такой.

Они слишком близко друг к другу

У большинства женщин расстояние между правой и левой грудью составляет 5–7,5 см, но имплантаты существенно сокращают этот промежуток. Если ее сиськи почти соприкасаются, то, скорее всего, они ненастоящие. «Когда хирурги ставят имплантаты, в большинстве случаев они просто всовывают их под кожу и делают груди ближе друг другу», — поясняет Роу.

Они слишком высоко

Еще один признак, который полностью выдает силикон: молочные железы расположены слишком высоко. «Обычно они должны быть в районе подмышек, но не слишком качественная пластика, когда имплантаты всовываются со стороны подмышек, задирает грудь вверх», — говорит Роу. Это особенно видно, когда женщина в купальном костюме, а не в бюстгальтере с эффектом пуш-ап.

Они выглядят как дыни

«Естественная форма груди похожа скорее на грушу или каплю, а если это скорее круглая дыня, то в дело наверняка пошел силикон», — продолжает раскрывать секреты Роу. Это связано с идеально круглой формой самих имплантатов — в отличие от настоящей груди, которая является более плотной снизу.

Видны шрамы

Пластические хирурги в основном используют четыре точки для установки имплантатов, и в любом случае после операции остаются шрамы. Присмотрись к области примерно в сантиметре над ее пупком, под грудями, около сосков (но для этого она должна быть топлес) и в районе подмышек. И если шрам на животе может быть от чего-то еще, то в районе груди и подмышек — это почти наверняка след установки силикона.

Слышен хлюп

Для этого тебе может потребоваться стетоскоп (или просто полная тишина), но тем не менее этот способ работает: женщины с имплантатами, содержащими солевой раствор вместо силикона, иногда производят хлюпающий звук при движении. «Если наполнить имплантат не полностью, останется воздушный карман, который и производит звук. На улице его, конечно, не услышишь, но в интимной обстановке вполне», — объясняет Роу. А мы всегда говорили: к женщине иногда нужно прислушиваться.