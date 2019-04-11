У вас потемнел банан? Рассказываем, как жить дальше и стоит ли есть такой фрукт

Во-первых, не покупайте бананы в пластиковой упаковке. Кожура отлично защищает сама по себе, и дополнительный помощник ей не нужен. Когда вы упаковываете банан в пластиковый или бумажный пакет, вы запираете внутри этилен, который ускоряет созревание.

Во-вторых, чтобы бананы медленнее поспевали, не вырывайте их из связки и заматывайте пищевой пленкой ту часть, которой они крепятся друг к другу. Это уменьшит количество этилена и замедлит созревание.

Наконец, в-третьих, аккуратно удаляйте из связки потемневшие бананы. Кстати, яблоки и авокадо тоже выделяют этилен, поэтому лучше их не хранить рядом с бананами.