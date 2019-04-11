У вас потемнел банан? Рассказываем, как жить дальше и стоит ли есть такой фрукт

В бананах содержится больше витамина В6, чем в других фруктах. Известно, что этот витамин несет ответственность за хорошее настроение. Поэтому мы их любим, но вот появляющиеся на кожуре темные пятна не любим. Правильно или нет? Рассказывает Whealth.ru.
Пятна на кожуре и в мякоти появляются из-за этилена – газа, который выделяют бананы. Этилен расщепляет кислоты и зеленый пигмент, хлорофилл. Благодаря ему зеленые бананы становятся желтыми, а потом коричневыми. Кроме того, очищенные бананы темнеют из-за окисления, которое происходит, когда мякоть вступает в реакцию с кислородом.
Коричневые пятна на банане – это плохо?
Нет. Наоборот, это знак, что фрукт созрел и точно будет сладким и мягким. К тому же в перезрелых бананах содержится больше антиоксидантов и клетчатки, поэтому они легче усваиваются организмом.
Мне не нравятся перезрелые бананы. Что делать?
Во-первых, не покупайте бананы в пластиковой упаковке. Кожура отлично защищает сама по себе, и дополнительный помощник ей не нужен. Когда вы упаковываете банан в пластиковый или бумажный пакет, вы запираете внутри этилен, который ускоряет созревание.
Во-вторых, чтобы бананы медленнее поспевали, не вырывайте их из связки и заматывайте пищевой пленкой ту часть, которой они крепятся друг к другу. Это уменьшит количество этилена и замедлит созревание.
Наконец, в-третьих, аккуратно удаляйте из связки потемневшие бананы. Кстати, яблоки и авокадо тоже выделяют этилен, поэтому лучше их не хранить рядом с бананами.