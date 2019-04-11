Чт, 11.04.2019
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57-летняя Екатерина Андреева надела шорты и всех сразила наповал

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Екатерина Андреева

ФОТО: Instagram

Екатерина Андреева — не только успешная телеведущая, но и большая любительница путешествий. Совсем недавно Андреева отдыхала в Крыму, а теперь она отправилась в жаркую Африку, рассказывает Teleprogramma.pro.

Она уже успела опубликовать на своей странице в Instagram несколько ярких фотографий из нового путешествия. На них она предстала в футболке, рубашке защитного цвета и коротких джинсовых шортах, которые позволили 57-летней ведущей продемонстрировать свои стройные ноги и роскошную фигуру.

Екатерина Андреева

ФОТО: Instagram

Образ звезды российского телевидения дополнила шляпа, защищающая ее от палящего солнца.

Поклонники оценили образ Екатерины Андреевой и отметили, что на новых фото она выглядит совсем как молодая девушка.

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