57-летняя Екатерина Андреева надела шорты и всех сразила наповал

Екатерина Андреева — не только успешная телеведущая, но и большая любительница путешествий. Совсем недавно Андреева отдыхала в Крыму, а теперь она отправилась в жаркую Африку, рассказывает Teleprogramma.pro.
Она уже успела опубликовать на своей странице в Instagram несколько ярких фотографий из нового путешествия. На них она предстала в футболке, рубашке защитного цвета и коротких джинсовых шортах, которые позволили 57-летней ведущей продемонстрировать свои стройные ноги и роскошную фигуру.
Образ звезды российского телевидения дополнила шляпа, защищающая ее от палящего солнца.
Поклонники оценили образ Екатерины Андреевой и отметили, что на новых фото она выглядит совсем как молодая девушка.