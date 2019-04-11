57-летняя Екатерина Андреева надела шорты и всех сразила наповал

Она уже успела опубликовать на своей странице в Instagram несколько ярких фотографий из нового путешествия. На них она предстала в футболке, рубашке защитного цвета и коротких джинсовых шортах, которые позволили 57-летней ведущей продемонстрировать свои стройные ноги и роскошную фигуру.