Они ясновидцы! Знаки Зодиака, чьи проклятия сбываются

Астрологи, как пишет NicStyle.ru, выделили в Зодиаке 5 знаков, наделенных невидимой и опасной силой. Их слова, заряженные отрицательными эмоциями, приносят ощутимый вред. Многие называют это сглазом, кто-то порчей, но ничего хорошего ждать от этих людей не стоит.

Раки обладают сильным вибрационным энергополем, поэтому их предчувствия не обманывают. Более того, каждое пережитое событие усиливает врожденные способности Рака, а его энергетика становится неподвластна другим. Этот знак легко может своей энергией наслать на человека негатив.

Скорпион также является личностью со сверхспособностями. Его энергетика действует порой разрушающе не только на оппонентов, но и на него самого. Даже из-за сущего пустяка Скорпион способен затаить на обидчика злобу и вынашивать план мести.

Девы имеют рациональный ум и здоровую логику, но со временем чаще живут эмоциями. Этот знак с возрастом накапливает жизненный опыт и вполне может причинить вред другому, если кто-то его сильно обидел. Любое негативное пожелание Девы может в точности сбыться. Но надо признать, что нездоровая энергетика Девы приносит вред не только другим, но и самому знаку. Если ситуация заходит далеко, то Девы склонны к саморазрушению.

Рыбы – знак, который обладает невероятной интуицией, чуткостью, чувствительностью и предвидением. Они по-своему видят мир и могут похвастаться исключительной способностью материализовать свои мысли и желания. Если все хорошо, то Рыбы излучают позитивную энергию, но этот представитель может также виртуозно и накликивать беду на других, посылая людям проклятия.