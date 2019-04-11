Если ты такой умный, то почему такой бедный?

— Да виноваты люди сами... Хочется всегда сказать: «Дорогие, если вы такие умные, почему вы такие бедные и несчастные?», — поделилась бывшая прима Большого театра.

Артистка призвала недовольных своим материальным положением работать, а «не курить на завалинке бычок».