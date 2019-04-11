Чт, 11.04.2019
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Если ты такой умный, то почему такой бедный?
Волочкова обвинила россиян в бездействии

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Анастасия Волочкова

ФОТО: Instagram

Артистка призвала недовольных работать, а «не курить на завалинке бычок». Другой вариант — уезжать из страны, сообщает Life.ru.

Известная балерина Анастасия Волочкова заявила, что ее соотечественники сами виноваты в своей нищете, а всем, кто недоволен жизнью в России, следует покинуть страну. «Бесценные советы» она раздавала в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

— Да виноваты люди сами... Хочется всегда сказать: «Дорогие, если вы такие умные, почему вы такие бедные и несчастные?», — поделилась бывшая прима Большого театра.

Артистка призвала недовольных своим материальным положением работать, а «не курить на завалинке бычок».

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