Если ты такой умный, то почему такой бедный?
Артистка призвала недовольных работать, а «не курить на завалинке бычок». Другой вариант — уезжать из страны, сообщает Life.ru.
Известная балерина Анастасия Волочкова заявила, что ее соотечественники сами виноваты в своей нищете, а всем, кто недоволен жизнью в России, следует покинуть страну. «Бесценные советы» она раздавала в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
— Да виноваты люди сами... Хочется всегда сказать: «Дорогие, если вы такие умные, почему вы такие бедные и несчастные?», — поделилась бывшая прима Большого театра.
Артистка призвала недовольных своим материальным положением работать, а «не курить на завалинке бычок».